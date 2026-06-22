Курсанты Краснодарского университета МВД России будут обучаться на киберполигоне Ampire

«Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») и «Софтлайн Решения» (ГК Softline) открыли киберполигон Ampire в Краснодарском университете Министерства внутренних дел Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители ГК «ИнфоТеКС».

С 2026/2027 учебного года киберполигон Ampire, разработанный «Перспективным мониторингом», будет использоваться при подготовке курсантов по специальности «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере». Практические занятия позволят будущим специалистам изучать методы противодействия компьютерным атакам, анализировать действия злоумышленников и получать навыки, востребованные в подразделениях, обеспечивающих информационную безопасность.

Киберполигон Ampire — учебно-тренировочная платформа для отработки навыков защиты и противодействия компьютерным атакам. В настоящий момент Ampire развернут в более чем 30 учебных заведениях по всей стране и размещен на мощностях министерств цифрового развития и связи нескольких регионов России. Платформа является одним из ключевых практических инструментов подготовки студентов и специалистов по направлению информационной безопасности.

Заведующая кафедрой информационной безопасности Краснодарского университета Министерства внутренних дел России Александра Власенко подчеркнула, что вуз стремится постоянно повышать качество подготовки курсантов.

«Открытие киберполигона Ampire на базе Краснодарского университета МВД России — это важный шаг в модернизации нашей образовательной деятельности. Мы постоянно стремимся к тому, чтобы качество подготовки курсантов соответствовало самым высоким современным требованиям, и внедрение этой платформы — закономерный результат нашей работы. Для нас, как для кафедры информационной безопасности, критически важно, чтобы курсанты выходили из университета не просто с дипломом, а с реальными, практическими компетенциями. Именно поэтому мы активно используем передовые инструменты обучения. Появление киберполигона дает нашим будущим специалистам уникальную возможность: не изучать абстрактные схемы, а в режиме реального времени отрабатывать методы противодействия кибератакам, анализировать действия злоумышленников и принимать решения в условиях, максимально приближенных к служебным. Мы рады, что киберполигон Ampire, уже зарекомендовавший себя в десятках вузов по всей стране, теперь доступен и нашим курсантам. Это позволит интегрировать лучшие практики подготовки в образовательный процесс нашего университета. Особо отмечу, что 12 наших преподавателей уже прошли обучение и получили сертификаты — мы подошли к внедрению платформы со всей ответственностью и на высоком профессиональном уровне. Выражаю искреннюю благодарность нашим партнерам — компаниям «Софтлайн Решения» и «Перспективный мониторинг» — за плодотворное сотрудничество и предоставление современного инструментария. Благодаря их поддержке, уже с 2026/2027 учебного года наши курсанты смогут осваивать навыки противодействия киберугрозам на самой передовой тренировочной базе. Уверена, что практические занятия на киберполигоне станут надежным фундаментом для формирования высококлассных специалистов, готовых с первого дня службы эффективно решать задачи по обеспечению информационной безопасности в подразделениях МВД. Киберполигон был приобретен университетом в декабре 2025 г. и успешно интегрирован в инфраструктуру вуза. Одним из этапов внедрения платформы в образовательный процесс стало обучение профессорско-преподавательского состава университета, по итогам курса сертификаты получили 12 сотрудников университета», – отметила Александра Власенко.

«Краснодарский университет МВД России стал первопроходцем среди образовательных учреждений структуры Министерства внутренних дел России, внедрив киберполигон Ampire в систему подготовки молодых специалистов. Для подразделений правоохранительных органов критически важно осваивать практические навыки еще будучи курсантами, чтобы, когда они приступят к своим служебным обязанностям, их знания и навыки противодействия кибератакам, расследования компьютерных инцидентов были уверенными и актуальными. Киберполигон Ampire, успешно зарекомендовавший себя в десятках вузов России, теперь будет тренировочной базой и для будущих сотрудников подразделений МВД», — сказал Сергей Нейгер, директор по развитию бизнеса «Перспективного мониторинга».

«На базе киберполигона будущие сотрудники правоохранительных органов на практике освоят методы противодействия киберугрозам и приобретут высокий уровень компетенций в сфере информационной безопасности. Проект стал отличным примером того, как ИТ-компании помогают образовательным учреждениям организовать подготовку кадров с учетом современных подходов и инструментов, чтобы обеспечивать необходимый уровень квалификации специалистов», — отметила Ольга Славинская, руководитель направления развития бизнеса компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).