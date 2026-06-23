Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

Исследование «Кода Безопасности»: ИБ-рынок в России переходит к конкурентной фазе зрелости

Российский вендор в области защиты информации «Код Безопасности» опубликовал ежегодный аналитический отчет «Пульс», посвященный состоянию и динамике рынка кибербезопасности в РФ. Исследование охватывает ключевые сегменты: сетевую защиту, защиту конечных точек, DLP, SOC, средства управления доступом, а также рынки ОС и виртуализации. Об этом CNews сообщили представители компании «Код Безопасности».

Аналитики «Кода Безопасности» отмечают, что после всплеска в 2022 и 2023 гг., когда рост российского ИБ-рынка составил 56% и 35% соответственно, наблюдается стабилизация спроса. В 2025 г. прирост составил всего 17%, достигнув объема в 211 млрд руб.

Самым крупным сегментом остается направление сетевой безопасности, которое занимает 23%. В 2025 г. объем этой части рынка достиг 48 млрд руб (+17%), при этом темпы роста замедлились: в 2024 г. сегмент увеличился на 10 млрд, в 2025 г. – лишь на 7 млрд. Также стагнация роста наблюдается в сегменте российских операционных систем и средств виртуализации. Первый вырос всего на 4%, второй – на 5%, оба направления достигли объема в 13 млрд руб.

Стабильностью отличается направление DLP: объем достиг 17 млрд руб. (+26%). Согласно прогнозам аналитиков «Кода Безопасности», к 2030 г. сегмент может вырасти до 35-42 млрд. Главные факторы популярности DPL-решений – регуляторные нововведения и повышение ценности данных.

В исследовании отмечается, что ИБ-рынок РФ переходит к более зрелой и конкурентной фазе, где заказчики делают выборочные инвестиции, а регуляторика перестает быть единственным драйвером. Так, общая доля топ-10 вендоров ИБ снизилась на 5% – второй год подряд. При этом сегмент кибербезопасности остается одним из главных в ИТ-отрасли России и показывает опережающие темпы роста по сравнению с другими технологическими направлениями.

«Отчет «Пульс 2025» отражает реальную картину российской отрасли кибербезопасности: рынок насыщается, регуляторный импульс ослабевает, на первый план выходит экономическая эффективность и качество продуктов. Аналитики «Кода Безопасности» фиксируют перераспределение долей как естественный процесс перехода к зрелой конкуренции», – отметил руководитель отдела по продвижению продуктов «Кода Безопасности» Павел Коростелев.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях

Уже завтра 23 июня пройдет митап CNews «Российские технологии виртуализации». Успейте зарегистрироваться

Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд

Российская ИТ-отрасль убивает здоровье. Сотни тысяч отечественных айтишников страдают от психических расстройств и физических недугов

Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России?

В миллионах iPhone и часов Watch найдена опасная уязвимость. Залатать ее невозможно

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще