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«Ozon Банк» и «Диасофт» реализовали проект по ЦФА за рекордные четыре месяца

Компания «Диасофт» завершила проект по автоматизации бизнес-процессов оператора информационной системы (ОИС) «Ozon Банка». Для этой цели в банке были развернуты решения «Блокчейн» (Digital Q.Blockchain) и «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA) от «Диасофт». Со старта до успешного прохождения аудита Банка России прошло четыре месяца – такая скорость реализации проекта стала рекордом в индустрии ЦФА. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Целью «Ozon Банка» был запуск собственной платформы для эмиссии, учета и обращения ЦФА, а также получение статуса оператора информационной системы от Банка России.

Ключевым элементом проекта стал Digital Q.Blockchain. Он представляет собой корпоративное решение на базе Hyperledger Fabric, обеспечивающее высокий уровень защиты данных. Каждая транзакция проходит криптографическую защиту с хешированием данных с длиной ключа 256 бит в соответствии с действующими стандартами информационной безопасности. Это делает любое несанкционированное изменение данных невозможным без немедленного обнаружения.

Надежность сети обеспечивается протоколом консенсуса RAFT: даже в случае сбоя отдельных узлов система мгновенно восстанавливает работоспособность, синхронизируя состояние данных на всех участниках сети. Смарт-контракты автоматически исполняют условия по заданному расписанию (по времени, периодичности или триггерам) без ручного вмешательства, что кратно снижает операционные издержки на клиринг и реконсиляцию. Еще одним преимуществом стала возможность формировать регуляторную отчетность для Банка России напрямую из блокчейн-сети «в один клик» – без привлечения ИТ-ресурсов и дополнительных трудозатрат.

Гибкость и масштабируемость системы обеспечивает микросервисная архитектура решений. Благодаря возможности Digital Q.DFA интегрироваться с любыми внешними системами пользователи получили доступ к новым возможностям в привычном интерфейсе личного кабинета.

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«Мы адаптировали Digital Q.Blockchain и Digital Q.DFA под бизнес «Ozon Банка» и выполнили задачу в рекордные сроки. Такому результату способствовало сочетание глубокой экспертизы в работе на финансовых рынках специалистов компании «Диасофт» с возможностью гибкой настройки наших импортонезависимых решений», – сказал Алексей Курочкин, руководитель продуктового направления «Цифровые финансовые активы» в «Диасофт».

Максим Хрусталев, руководитель по развитию ЦФА «Ozon Банка»: «Участие в этом проекте подтвердило нашу гипотезу: скорость вывода продукта на рынок и внедрение инноваций совместимы даже в такой высокорегулируемой сфере, как ЦФА».

По итогам проверки Банк России включил «Ozon Банк» в реестр операторов информационных систем и зафиксировал успешное завершение проекта.

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