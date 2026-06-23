«R-Vision КИИ» получил обновление

R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, выпустил обновление «R-Vision КИИ», которое позволяет автоматизировать ряд задач и выстроить прозрачный процесс обеспечения соответствия требованиям закона №187-ФЗ. Обновление затронуло функциональность категорирования и ведения реестра объектов КИИ, а также расчёта коэффициента защищенности (КЗИ), характеризующего состояние обеспечения безопасности значимых объектов КИИ.

За последний год были обновлены требования к категорированию объектов КИИ, ведению реестра значимых объектов и составу сведений, направляемых регуляторам. Также был утверждён единый перечень типовых объектов КИИ.

С учётом этих изменений в «R-Vision КИИ» переработаны интерфейсы, обновлены карточки объектов, актуализированы шаблоны отчётности и доработана логика расчёта категории значимости. Это позволит снизить объём ручных операций, упростить подготовку данных и сделать процесс обеспечения соответствия требованиям закона №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» более последовательным и контролируемым.

Ксения Коляда, руководитель продукта R-Vision SGRC, сказала: «Последние изменения в регулировании КИИ направлены на повышение прозрачности учёта объектов, унификацию подходов к категорированию и усиление контроля за состоянием их защищённости. В таких условиях автоматизация становится необходимым инструментом для субъектов КИИ. Обновление «R-Vision КИИ» учитывает новые нормативные требования и помогает организациям быстрее выполнять регуляторные задачи, минимизируя риск ошибок, связанных с ручной обработкой данных».

Обновление учитывает изменения, внесённые следующими нормативными документами: изменения в порядке ведения реестра значимых объектов КИИ, согласно приказу ФСТЭК России от 17 июля 2025 г. №254; изменения в порядке категорирования объектов КИИ, согласно ФЗ от 7 апреля.2025 г. №58-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О безопасности КИИ"» и постановлению Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2025 г. №1762; изменения в порядке заполнения и актуализации сведений о результатах категорирования объектов КИИ, согласно приказу ФСТЭК России от 11 июля 2025 г. №247; перечень типовых объектов КИИ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2026 №360-р.; методика оценки показателя состояния технической защиты информации в информационных системах и обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации от 11 ноября 2025 г.

Интерфейс настройки объектов КИИ. В системе обновлён интерфейс настройки объектов КИИ в соответствии с актуальными требованиями к ведению реестра значимых объектов КИИ и присвоению категории значимости.

В разделе «Сводная информация по субъекту КИИ» удалены: таблица «Критические процессы»; таблица применимых показателей критериев значимости.

Теперь критерии значимости определяются только на уровне активов типа «Группа ИТ-активов».

Карточка объекта КИИ. Параметры объекта КИИ теперь заполняются в обновлённом разделе свойств актива типа «Группа ИТ-активов».

В карточке указываются: номер объекта в реестре; федеральный округ, на территории которого находится объект; сфера деятельности объекта; тип значимого объекта.

Номер объекта вводится вручную, остальные параметры выбираются из предустановленных справочников, актуализированных в соответствии с нормативными изменениями.

На основе введенных данных система автоматически формирует четырёхзначный регистрационный номер объекта. Это упрощает ведение реестра и снижает объем ручных операций.

Также в поле «Наименование типового отраслевого ОКИИ» добавлен справочник, в котором можно выбрать тип объекта из выпадающего списка, согласно единому перечню типовых отраслевых объектов КИИ, утверждённому распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2026 г. №360-р.

Дополнительно в карточке появилось поле «Доменное имя и внешний сетевой адрес». Для всех полей поддерживаются импорт и экспорт значений.

Калькулятор критичности. В калькуляторе оценки категории значимости актуализированы формулировки критериев и их значения в соответствии с изменениями законодательства.

Система автоматически определяет применимые критерии оценки в зависимости от сферы деятельности объекта. Неприменимые критерии помечаются как «не применимо», при этом пользователь может изменить значения вручную.

Итоговая категория значимости рассчитывается автоматически и при необходимости может быть скорректирована вручную.

Шаблоны отчётности. В «R-Vision КИИ» обновлена структура шаблонов отчётов: «Акт о категорировании КИИ»; «Сведения о присвоении категории».

Шаблоны приведены в соответствие с актуальными требованиями регуляторов.

Шаблон отчета «Перечень критических процессов КИИ» удалён как утративший актуальность.

Расчет показателя КЗИ. Согласно ожидаемым изменениям в приказы ФСТЭК России №235 и №239, субъекты КИИ будут обязаны регулярно рассчитывать показатель КЗИ, который характеризует состояние обеспечения безопасности значимых объектов КИИ. Для его расчета утверждена Методика оценки показателя состояния технической защиты информации в информационных системах и обеспечения безопасности значимых объектов КИИ от 11 ноября 2025 г.

В «R-Vision КИИ» появился преднастроенный тип аудита для расчета КЗИ по утвержденной методике ФСТЭК России. В него уже включены необходимые поля, формулы и логика расчетов, поэтому субъект КИИ сможет быстро проводить оценку, сведя к минимуму ручные операции и вероятность ошибок.

Оценка показателя защищенности КЗИ проводится не реже одного раза в шесть месяцев, а результаты оценки предоставляются во ФСТЭК России в течение пяти рабочих дней после завершения расчетов.