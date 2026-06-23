Стыд и скам: пользователям предлагают проверить наличие долгов и списывают деньги

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новую схему мошенничества под видом цифровых сервисов. Злоумышленники создали сеть как минимум из 30 сайтов, которые предлагают всевозможные проверки – от наличия задолженностей за услуги ЖКХ и штрафов ГИБДД, отслеживания посылок до «пробива» телефонных номеров и получения «персонального гороскопа» и «матрицы» судьбы». Об этом CNews сообщили представители F6.

На любой запрос мошеннические сервисы сообщают об обнаруженных нарушениях и предлагают «подписаться на отчет за 5 руб. в месяц». Если пользователь введет данные на таком сайте, он рискует скомпрометировать данные банковской карты и лишиться денег на банковском счете.

Пробив, гороскоп или матрица судьбы

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 предупреждают о новой схеме мошенничества под видом цифровых сервисов.

Злоумышленники используют рост популярности всевозможных цифровых услуг. Сейчас достаточно ввести в личном кабинете госсервиса свои данные, чтобы проверить наличие штрафов ГИБДД, налоговых и других задолженностей. В некоторых случаях частные сервисы предлагают приобрести за деньги расширенный отчет – например, для проверки авто перед покупкой. На этом фоне мошенники создали поддельные сервисы, которые обещают за считанные секунды найти нужную информацию, но нацелены только на списание денег.

Специалисты F6 обнаружили сеть как минимум из 30 сайтов, которые предлагают различные цифровые услуги. Например, проверить «долги, штрафы и риски ограничений», обнаружить «местоположение устройства» и «отслеживать посылки», «пробить человека по номеру телефона», «получить персональный гороскоп» и вычислить «матрицу судьбы».

Некоторые сайты позиционируются как многофункциональный «сервис автоматической проверки задолженности и отслеживания почтовых отправлений». Другие сайты предлагают скачать шаблоны различных заявлений – в отпуск, на увольнение и для подачи иска в суд.

Есть и необычные предложения – например, «найти совпадения по фото». Некоторые из таких «сервисов» продвигают через рекламу в поисковиках.

Все сомнительные сайты действуют по одному сценарию. Вначале пользователю предлагают ввести информацию. В зависимости от функционала поддельного сервиса – указать номер телефона, ФИО, дату рождения и регион, номер водительского удостоверения, СТС или регистрационного знака автомобиля, номер почтового отправления, адрес электронной почты. В фальшивых сервисах с шаблонами заявлений предлагают выбрать жизненную ситуацию путем выбора нужных кнопок в меню, а в сервисе поиска «совпадений по фото» – загрузить фотографию интересующего человека.

«У вас просроченный кармический долг»

После нажатия кнопки «Найти» или «Проверить» пользователя перенаправляют на сайт, который позиционируется как «Единая информационная база». Независимо от указанных данных, поддельный сервис выводит на экран одну и ту же информацию. В зависимости от профиля «сервиса» это может быть наличие задолженности, неоплаченные штрафы, проблемы с авто, задержка посылки. Например, при проверке «матрицы судьбы» поддельный сервис сообщает об обнаружении «кармического долга по линии рода» и «2 любовных заклятий», даже если указать 3908 год рождения.

Очевидно, что фальшивый сервис предоставляет ложную информацию. Например, на сайте Федеральной службы судебных приставов при поиске задолженностей в банке данных исполнительных производств требуется указать не только фамилию, имя, отчество и регион, но также и дату рождения. Без этих данных результат получить невозможно. Фиктивный сервис, если указать в графах «ФИО» и «Дата рождения» любые символы, все равно показывает «Риск запрета на сделки с имуществом» и «Обнаружен запрет на выезд».

«Риск запрета на сделки с имуществом» – популярная «страшилка» телефонных мошенников, которую преступники оказывают для психологического давления на потенциальных жертв.

Чтобы выяснить подробности, посетителям поддельных сервисов предлагают приобрести «полный отчет» за 5 руб.. Под этим предложением мелким шрифтом указано: «Стоимость услуги составляет 5 руб. за пробные пять суток использования сервиса. В дальнейшем, после пробного периода, стоимость использования сервиса составляет 399 руб. за 30 дней».

В некоторых случаях пользователю предлагают выбрать между «базовым» тарифом («5 руб. в месяц») и «премиум» («399 руб. в месяц»). Вне зависимости от выбранного варианта требуется ввести данные банковской карты для оплаты.

При нажатии кнопки «Оплатить» данные карты передаются злоумышленникам, а на экране выходит ошибка оплаты подписки – «Свяжитесь с банком или воспользуйтесь другой картой». Если пользователь введет данные другой карты, они также будут скомпрометированы.

Домены большинства обнаруженных специалистами F6 поддельных сервисов зарегистрированы в период с марта по май 2026 г. Аналитики предполагают, что злоумышленники запустили эту схему недавно: некоторые из таких сайтов уже продвигаются через рекламу в поисковиках и отображаются в верхних строках выдачи, другие домены еще недоступны, на третьих отображается один и тот же шаблон со штрафами ГИБДД, который никак не совпадает с тематикой домена.

«Мошенники все чаще используют схему с подпиской на фейковые цифровые сервисы и скрытыми списаниями. Причина – в том, что такой способ обмана сложнее распознать. Злоумышленники зачастую маскируются под легитимные ресурсы, указывают на сайтах контактные данные реально существующих юридических лиц. От тактики прямой кражи денег пользователя они переходят к злоупотреблению доверием, когда предлагают копеечную услугу и списывают значительные суммы», – сказала Дарья Карлова, ведущий аналитик второй линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6.

Аналогичную схему обмана мошенники используют при подписке на фальшивые пиратские онлайн-кинотеатры: аналитики F6 рассказали об этом в марте 2026 г.

Рекомендации специалистов F6 по защите от схем обмана со скрытыми подписками

Для поиска данных о штрафах и задолженностях используйте только проверенные государственные сервисы.

Проверяйте доменные имена ресурсов, на которые собираетесь перейти, с помощью whois-сервисов. Три признака возможного мошенничества: домен создан менее года назад, название домена не совпадает с тематикой сайта, домен отличается от оригинального или кажется подозрительным. Если заметили хотя бы один из них, лучше не открывайте страницу.

Храните свою финансовую тайну: не сообщайте никому свои персональные данные, данные своей банковской карты, коды и пароли из СМС. Не вводите эти данные на сайтах, которые посещаете впервые.

Если вы понимаете, что ваша банковская карта скомпрометирована, сразу же заблокируйте ее, позвонив на горячую линию банка, или с использованием банковского приложения.

Если вы обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «Антифишинг». Специалисты F6 проверят информацию и передадут ее регуляторам для блокировки.