VK Tech усилила защиту корпоративных данных в VK WorkSpace

VK Tech добавила в суперприложение VK WorkSpace новые настройки для управления безопасностью и возможности шифрования данных. Об этом CNews сообщил представитель компании.

В VK WorkSpace теперь можно на уровне домена запретить скриншоты и запись экрана супераппа, скачивание, копирование и передачу данных за пределы приложения VK WorkSpace, а также сделать обязательным код-пароль для входа. Обновление снижает риск утечки данных, при этом настройки действуют только внутри супераппа VK WorkSpace и не затрагивают работу устройства: телефон или ПК сотрудника работает как обычно, а корпоративные данные остаются под контролем организации.

Также в VK WorkSpace реализовано шифрование локальных данных: оно защищает от вмешательства из сторонних программ, и в случае, если устройство попало к злоумышленнику, но он не знает код-пароль. «Почта» и «Календарь» VK WorkSpace шифруются на мобильных устройствах, а кеш чатов «Мессенджера» — и на мобильных устройствах, и на ПК под управлением ОС семейства Linux и Windows. Данные на устройстве хранятся с доступом только для приложения VK WorkSpace. Шифрование работает на всех тарифах, включено автоматически и не требует настройки со стороны администратора или пользователя.

Настройки безопасности доступны на тарифах «Расширенный» и «Индивидуальный» в облачной версии VK WorkSpace, а также появятся в On-Premise, начиная с версии 26.2. Для мобильных приложений можно использовать все опции, а для настольных — защиту от скриншотов и записи экрана, обязательный код-пароль.

«Чем больше задач сотрудники решают на личных мобильных устройствах, тем важнее обеспечить информационную безопасность за пределами офисной сети. И здесь есть два подхода: полное управление устройством (MDM) и управление приложением (MAM). Мы выбираем второй путь — суперапп VK WorkSpace защищает корпоративные данные от утечек, при этом управление осуществляется только в рамках приложения», — сказал руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.