StormWall обеспечил защиту российского ИТ-интегратора «Инфосистемы Джет» от DDoS-атак

Российский разработчик Anti-DDoS решений StormWall обеспечил защиту интернет-ресурсов и каналов связи российской ИТ-компании «Инфосистемы Джет» от всех видов современных DDoS-атак. Основными задачами проекта являлись построение эффективной защиты от DDoS-угроз, а также минимизация ущерба от киберинцидентов. Для решения данных задач «Инфосистемы Джет» подключили сервис по защите от DDoS-атак для сайта и сервис по защите от DDoS-атак для сетей, разработанные StormWall. Об этом CNews сообщил представитель StormWall.

«Инфосистемы Джет» занимается внедрением комплексных ИТ-решений в крупнейших коммерческих структурах, поэтому обеспечение защиты является критически важным для бесперебойной работы. У компании уже был опыт использования решений по защите от DDoS-атак, однако со временем требования к безопасности и масштабируемости выросли. Для интегратора было важно найти партнера, который предложит не только надежную защиту, но и высокий уровень сервиса, включая молниеносную реакцию службы поддержки на обращения. «Инфосистемы Джет» обозначили три критерия для поиска партнера: комплексная защита - сервис должен защищать от атак как на уровне каналов связи, так и на уровне приложений, качественная фильтрация – высокая емкость сети, достаточное количество центров очистки, минимальный процент ложных срабатываний и гибкость настроек в кабинете провайдера. Компания протестировала Anti-DDoS решения нескольких российских вендоров, но оптимальным вариантом для решения всех задач оказался StormWall.

В результате использования профессиональных сервисов StormWall по защите от DDoS-атак было налажено непрерывное автоматическое реагирование на инциденты: выявление, анализ и блокировки вредоносного трафика.

«Благодаря использованию сервисов StormWall, компания смогла быстро и эффективно отражать атаки, получила защиту на уровне веб-приложений, высокое качество фильтрации трафика, удобство мониторинга и управления, а также техническую поддержку 24/7. Специалисты StormWall принимали активное участие в работах по планированию подключения, самому подключению и первичной отладке, что, конечно, позволило провести работы максимально безболезненно. Клиентский сервис – сильная сторона провайдера: все запросы обрабатываются в кратчайшие сроки», – сказал Владимир Лапшин, руководитель службы внутренней информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет».

«Сотрудничество с «Инфосистемы Джет» для нас очень важно. Это крупный проект, который позволяет нам продемонстрировать высокий уровень эффективности и широкие возможности наших профессиональных решений по защите от DDoS-атак. В рамках проекта мы обеспечиваем эффективное отражение DDoS-атак за счет общей емкости нашей сети фильтрации более 8+ Тбит/с и распределенной инфраструктуре из 10 центров очистки трафика. Мы уверены, что сможем выполнить все задачи по защите ресурсов компании «Инфосистемы Джет» максимально качественно, благодаря использованию наших инновационных сервисов по защите от DDoS-атак», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.