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Академия кибербезопасности Innostage получила образовательную лицензию

Компания «Телеком Интеграция», входящая в группу компаний Innostage, сообщила о получении лицензии на осуществление образовательной деятельности. Теперь структурное подразделение компании – академия кибербезопасности Innostage имеет возможность проводить обучение в области информационной безопасности и ИТ с выдачей официальных документов.

Академия кибербезопасности Innostage – это образовательный проект ГК Innostage, направленный на всестороннее развитие сферы информационной безопасности в России: повышение цифровой грамотности и обучение противодействию современным киберугрозам граждан, сотрудников государственных и коммерческих организаций, подготовку ИБ-специалистов, взаимодействие с учебными заведениями, проведение киберучений. А также на реализацию флагманских проектов – Всероссийской студенческой кибербитвы и студенческого центра противодействия киберугрозам (студенческий SOC).

ГК Innostage запустила академию кибербезопасности в 2023 г. За пару лет образовательный трек показал высокие результаты – так, в 2025 г. обучение в ней прошли более 1665 специалистов.

Разработанный Академией курс «Основы личной кибербезопасности» для школьников был утвержден Министерством образования и науки Республики Татарстан и внедрен более чем в 1,7 тыс. школ Республики Татарстан.

На облачной платформе «Мос.Хаб» размещены пять курсов академии, каждый из которых охватывает основные направления информационной безопасности. Курсы доступны бесплатно пользователям из всех регионов страны.

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В проектах академии принимают участие сотни студентов российских вузов. Обучение носит практико-ориентированный характер: в основе курсов лежат реальные кейсы и опыт специалистов Innostage. Для отработки навыков используется собственный киберполигон, моделирующий корпоративную ИТ-инфраструктуру и реальные сценарии атак.

Ранее академия оказывала услуги по обучению в области кибербезопасности в форме консультаций. 14 мая 2026 г. ООО «Телеком Интеграция» получило лицензию Департамента образования и науки города Москвы №Л035-01298-77/05050121. С этого момента академия имеет право реализовывать образовательные программы в официальном статусе в соответствии с требованиями законодательства об образовании: оформлять образовательные договоры с юридическими лицами, проводить обучение по утвержденным программам и подтверждать результаты обучения соответствующими документами.

«Получение лицензии – важный этап развития академии. Теперь мы можем не только передавать практический опыт и экспертизу, но и официально подтверждать результаты обучения. Это особенно важно для компаний, которые системно развивают компетенции своих сотрудников в области информационной безопасности», – сказала Евгения Кузьмина, руководитель академии кибербезопасности Innostage.

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