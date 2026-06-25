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Госкорпорация по ОрВД выстроила комплексную систему резервного копирования на базе решения «Кибер Бэкап»

В государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ, стратегическом предприятии, обеспечивающем безопасность и регулярность полетов гражданской авиации в воздушном пространстве Российской Федерации, внедрено современное российское решение для резервного копирования и защиты данных компании «Киберпротект». Об этом CNews сообщил представитель компании.

В Госкорпорации по ОрВД реализуется масштабная программа цифровой трансформации и комплексного импортозамещения ПО для обширной ИТ-инфраструктуры предприятия, рассчитанная до 2027 г. и нацеленная на преимущественное применение современного отечественного ПО.

Ключевым катализатором процесса импортозамещения стал уход зарубежных компаний-разработчиков с российского рынка, создавший риски для безопасности эксплуатируемых систем, надежная и бесперебойная работа которых влияет на безопасность миллионов пассажиров. Так, потребовалось в кратчайшие сроки внедрить комплексную отечественную систему резервного копирования и защиты данных на базе полностью российского решения на замену используемого ранее зарубежное ПО, которое перестало отвечать требованиям безопасности и нормам регуляторов.

«Чтобы обеспечить полную технологическую независимость критически важных узлов и создать безопасную ИТ-инфраструктуру, мы комплексно заменяем зарубежные решения. Так, перешли на российские операционные системы, офисный пакет и платформы виртуализации, нашли замену системе управления инфраструктурой. Кроме того, потребовался новый инструмент для защиты данных, способный обеспечить бесперебойную деятельность нашего предприятия и минимизировать время простоя критических информационных систем», — сказал Валерий Стецевич, руководитель службы информационных технологий и ЭРТОС Госкорпорации по ОрВД.

Проведя исследование доступных на рынке отечественных решений для резервного копирования с возможностью развертывания на собственных серверах компании (on-premise), ИТ-команда Госкорпорации по ОрВД сделала выбор в пользу системы резервного копирования «Кибер Бэкап» от «Киберпротекта».

На сегодняшний день СРК обеспечивает надежное резервное копирование и восстановление внушительного объема данных подразделений и филиалов Госкорпорации по ОрВД по всей России — более 1 ПБ. Переход на «Кибер Бэкап» позволил предприятию успешно завершить важный этап импортозамещения системы резервного копирования, оптимизировать нагрузку на сети, исключив простои и задержки в работе смежных систем. Инженеры Госкорпорации по ОрВД отметили, что процесс резервного копирования стал более прозрачным и управляемым.

«Благодаря «Кибер Бэкапу» мы получили современное российское решение, которое предоставляет усиленную защиту от потери внушительного объема данных. Решение «Киберпротекта» соответствует законодательным нормам для использования в госструктурах, отвечает требованиям информационной безопасности и современным стандартам эффективности. Новое ПО обеспечивает бесперебойную работу наших информационных систем. «Кибер Бэкап» повышает уровень защищенности конфиденциальных данных и минимизирует риски, связанные с использованием зарубежного ПО. Внедрением системы резервного копирования мы закончили создание бесшовной ИТ-экосистемы, основанной на российском ПО», — сказал Валерий Стецевич, руководитель службы информационных технологий и ЭРТОС Госкорпорации по ОрВД.

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