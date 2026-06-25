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МТС повысила безопасность на крупном заводе по производству консервов в Смоленской области

МТС установила современную систему видеонаблюдения на крупом отечественном предприятии по производству сгущенного молока и овощных консервов «Промконсервы» в Руднянском районе. Технологическое решение на территории пищевого производства поможет предотвратить проникновение посторонних лиц и другие внештатные ситуации. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках проекта на двух производственных территориях была развернута система видеонаблюдения, состоящая из 80 цифровых IP-камер с технологией интеллектуального распознавания и классификации объектов SharpSense. Это решение позволит в будущем повысить безопасность объекта, используя структуру алгоритма глубокого обучения, что уменьшает количество ложных срабатываний и позволяет более точно определять объект пересечения охраняемого периметра. Система позволяет настроить параметры оповещения и в случае инцидентов отправлять push-уведомления на смартфон или электронную почту.

Видеонаблюдение позволит контролировать сотрудников и посторонних лиц, которые могут проникнуть на территорию, что особенно важно для предприятий с ограниченным доступом. Камеры, оснащенные системой ночного наблюдения, вне зависимости от времени суток выявят потенциально опасные ситуации, например, кражи или вандализм, а также своевременно обнаружат нарушения техники безопасности со стороны сотрудников, что поможет предотвратить несчастные случаи на предприятии.

«Крупные производства скрупулезно относятся к организации системы безопасности, подключают множество механизмов, в числе которых и видеонаблюдение. Неслучайно мы видим рост спроса на данную услугу в регионе: объем вложений смоленского бизнеса увеличился в 11 раз, если сравнивать прошлый и предшествующий ему годы. Такая динамика объясняется стремлением руководителей помимо безопасности улучшить контроль производственных процессов, в том числе оптимизировать управление персоналом. И наши комплексные решения, включая то, которое мы реализовали в Рудне, как раз соответствует последним технологическим трендам», — сказала начальник отдела по работе с корпоративными клиентами МТС в Смоленской области Анна Никитина.

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