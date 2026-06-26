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Ученые ПНИПУ впервые разработали систему полной автоматизации диагностики железнодорожных мостов

Ученые Пермского Политеха впервые создали комплексную систему, которая от полета беспилотника до готовой карты трещин и коррозии работает полностью автоматически — без многочасового просмотра видео и риска пропустить повреждение. Предложенный подход к мониторингу железнодорожных мостов не имеет аналогов. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ.

Железнодорожные мосты — одна из самых уязвимых точек в инфраструктуре перевозок. От их технического состояния напрямую зависит безопасность движения поездов и жизни пассажиров. Сетевое хозяйство магистралей страны включает тысячи искусственных сооружений, расположенных по всей России от Калининграда до Владивостока. Среди них есть настоящие инженерные гиганты. Достаточно представить себе Крымский мост — 19 км, самый длинный в Европе, или Президентский через Волгу в Ульяновске — 12,97 км, чтобы понять масштаб: каждая такая конструкция — сложнейший механизм, который нужно постоянно держать под контролем.

Регулярный осмотр этих объектов критически важен. Трещины в металле, коррозия (ржавчина, разъедающая несущие балки) и деформация элементов накапливаются годами. Особенно сложной эта задача становится зимой: к износу добавляются новые риски — перепады температур, гололед, скрытые дефекты, которые сложнее заметить. Если вовремя их не обнаружить, последствия могут быть катастрофическими: от внепланового ремонта до полного разрушения пролета. Это влечет за собой остановку движения, срывы графиков и огромные экономические потери.

Но проблема в том, что традиционная диагностика таких объектов — это дорого, долго и рискованно. Сегодня для осмотра требуют полной остановки движения поездов. В «технологическое окно» — специально выделенное время, когда ни один состав не идет по линии — на мост выходит специализированная бригада с ручным инструментом и оборудованием, чтобы визуально обследовать каждый узел и балку. На несколько часов перевозки встают, пропускная способность падает, а компании несут убытки. Более того, инспекторам приходится забираться в труднодоступные места на высоте, использовать подъемные краны и механизированные дрезины (рельсовые транспортные средства с двигателем для перевозки бригад и оборудования). Это не только долго, но и крайне рискованно, так как искусственные сооружения являются зоной повышенной опасности.

Существует и альтернативный подход: беспилотные летательные аппараты для обследования мостов. Однако и здесь есть проблема. Сейчас съемка ведется просто в видеоформате, а после полета специалист часами вручную просматривает материал, выискивая малейшие трещины. Такой анализ требует огромных человеческих ресурсов, времени и внимания. Оператор может устать и пропустить опасный дефект.

Другой вариант — использовать нейросети для автоматического поиска неисправностей. Они способны распознавать трещины, коррозию и деформации в реальном времени. Однако сегодня такие системы работают лишь как отдельный инструмент: нейросеть анализирует видео, но не привязана к аппарату и не определяет точные координаты дефекта на чертеже. А без конкретной привязки специалисту все равно приходится вручную искать место поломки — это отнимает время и сводит на нет преимущества.

Для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха впервые создали комплексную информационную систему, которая полностью автоматизирует процесс: от полета беспилотного летательного аппарата до готовой карты дефектов на инженерном чертеже. Это позволяет отказаться от многочасового ручного просмотра видео и исключает риск пропустить дефект или ошибиться с его местоположением. Предложенный подход к мониторингу железнодорожных мостов не имеет аналогов.

Внешне процесс напоминает обычный облет моста квадрокоптером, но главное отличие — интеллектуальный алгоритм. В аппарат встроена специальная нейросеть, которую предварительно обучили на тысячах изображений с трещинами, коррозией и деформациями элементов. Кроме того, система привязана к навигации: во время полета дрон фиксирует свои GPS-координаты в тот момент, когда нейросеть обнаружила неисправность. Затем эти данные пересчитываются с учетом геометрии моста (расположения балок и пролетов) и точки, откуда начался полет. В результате система определяет не просто «дефект на километре таком-то», а конкретное место: например, трещина на третьей балке второго пролета. И уже эту информацию она наносит на цифровой инженерный чертеж.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Оператор сначала задает маршрут через интерфейс наземной станции, учитывая реальные размеры балок и пролетов сооружения. Затем дрон выполняет автономный полет, а нейросеть в реальном времени анализирует видеопоток с камеры. При обнаружении трещины или коррозии система вызывает оператора для подтверждения, после чего автоматически фиксирует местоположение дефекта и отображает его на рабочем чертеже. Все это происходит без остановки движения поездов и выхода людей в опасную зону», — сказал Даниил Курушин, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Главное отличие этой разработки от обычных дронов-инспекторов в том, что анализ происходит прямо во время полета, а не после. Исчезает необходимость в многочасовом ручном просмотре видео. Человек остается главным — он подтверждает неисправность, но время реакции сокращается с часов до секунд. Кроме того, система предлагает не просто обнаружение, а полноценную визуализацию на инженерной схеме. Это исключает разрыв между поиском поломки и ее устранением — рабочим больше не нужно гадать, куда ехать.

Данная разработка позволяет перейти от эпизодических проверок с остановкой поездов к регулярному автономному мониторингу. Система исключает необходимость в «технологических окнах» и исключает риск для работников — больше не нужно забираться на высоту в зону повышенной опасности.

«Мы не нужны хакерам» и еще 5 иллюзий, которые разрушили на IT IS conf
«Мы не нужны хакерам» и еще 5 иллюзий, которые разрушили на IT IS conf Цифровизация

Для пассажиров это более безопасные и предсказуемые поездки. Мосты будут проверять чаще и качественнее — не раз в полгода, а практически в любую погоду. Риск пропустить трещину или коррозию падает в разы, а значит, снижается и вероятность аварии. Кроме того, исчезнут внезапные задержки поездов. Сейчас при обнаружении дефекта движение могут остановить экстренно. А при регулярном мониторинге проблемы выявляются заранее, и ремонт будут планировать без срыва графика.

В перспективе систему можно масштабировать не только на железную дорогу, но и на другие протяженные инженерные сооружения — тоннели, эстакады, путепроводы. Везде, где опасна работа человека на высоте и требуется частый контроль, такая разработка поможет сэкономить миллионы рублей и снизить риски для жизни людей.

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