«Солар» и «Тантор Лабс» подтвердили совместимость Solar SafeInspect с СУБД Tantor Postgres в рамках программы Ready for Astra

ГК «Солар» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»), российский разработчик систем управления базами данных и машин баз данных, подтвердили технологическую совместимость PAM-платформы Solar SafeInspect с отечественной системой управления базами данных СУБД Tantor Postgres. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Партнерство «Солара» с «Группой Астра» развивается с 2021 г. в рамках программы Ready for Astra и уже насчитывает около 10 интеграций.

Новая совместимость особенно актуальна для госсектора и объектов КИИ, так как, по данным «Солара», в 2025 г. госсектор и КИИ входят в число наиболее атакуемых сегментов. Администрирование СУБД выполняется пользователями с повышенными правами, включая внешних подрядчиков. При миграции на отечественные решения инструменты контроля за такими учетными записями требуют доработки под новую среду, создавая временную потерю видимости этих действий. При этом 27% всех кибератак реализованы через скомпрометированные учетные записи подрядчиков с повышенными правами доступа. В 2026 г. данная тенденция сохраняется.

Совместимость Solar SafeInspect с СУБД Tantor Postgres устраняет этот разрыв, организации получают полную видимость действий привилегированных пользователей с первого дня внедрения и без остановок в контроле над ними. Для заказчиков из госсектора и КИИ это означает одновременное выполнение двух условий: сохранение контроля над привилегированными учетными записями и соответствие требованиям регуляторов.

«Для заказчиков из госсектора и КИИ контроль привилегированного доступа – это не просто опция, а базовое требование регуляторов. Совместимость с СУБД Tantor дает им возможность оперативного аудита и полноценного расследования инцидентов вне зависимости от того, на каком этапе миграции находится их инфраструктура», – сказал Альберт Газизов, руководитель продукта Solar SafeInspect ГК «Солар».

«Для нас важно, чтобы переход заказчиков на отечественные СУБД был не только технологически надежным, но и безопасным с точки зрения контроля привилегированного доступа. Подтвержденная совместимость Tantor Postgres с Solar SafeInspect позволяет организациям сохранять прозрачность действий администраторов и подрядчиков, проводить аудит и расследования без разрывов в процессе миграции. Это особенно значимо для госсектора и объектов КИИ, где требования к защищенности инфраструктуры напрямую влияют на устойчивость ключевых сервисов», – отметил Алексей Кулаков, директор департамента развития продуктов «Тантор Лабс».

СУБД Tantor Postgres – СУБД, разработанная «Тантор Лабс» на основе PostgreSQL. Обеспечивает полноценное импортозамещение и решение коммерческих задач любой сложности, включает встроенную систему управления и мониторинга.

Solar SafeInspect – PAM-платформа, предназначенная для контроля и защиты привилегированных учетных записей и сессий в классических и облачных информационных системах. Решение обеспечивает безопасный доступ к конфиденциальным данным и ресурсам, контролируя действия пользователей с повышенными правами и записывая всю их работу в системе. Продукт включен в реестр российского ПО Минцифры России – №3341 от 03.05.2017 и сертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.