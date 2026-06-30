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SafeMobile и SafeTech Lab упростили управление доступом сотрудников к корпоративным сервисам через мобильные устройства

SafeMobile объявила об интеграции с корпоративным центром сертификации SafeTech CA. Решение позволяет компаниям автоматизировать выпуск и обновление цифровых сертификатов для мобильных устройств — без ручных операций со стороны ИТ-служб.

Интеграция решает одну из ключевых задач корпоративной мобильности: безопасный и управляемый доступ сотрудников к Wi‑Fi, VPN и корпоративной почте. Теперь сертификаты для этих сервисов выпускаются и обновляются автоматически в рамках единого процесса управления устройствами.

Для бизнеса это означает снижение нагрузки на ИТ-команды и уменьшение количества ошибок, связанных с ручной настройкой устройств.

Решение поддерживает устройства на Android, iOS и «Аврора» и легко встраивается в уже существующую инфраструктуру SafeTech CA. При этом сохраняется привычная логика работы: администраторы управляют политиками доступа через UEM SafeMobile, а выпуск сертификатов происходит автоматически через удостоверяющий центр.

Дополнительный уровень безопасности обеспечивается за счет проверки каждого запроса на выпуск сертификата: система сверяет параметры устройства и блокирует попытки подключения недоверенных клиентов.

Система также автоматически перевыпускает сертификаты по мере истечения срока их действия, что позволяет избежать перебоев в доступе сотрудников к корпоративным сервисам.

«Для заказчиков, которые уже выстроили инфраструктуру на SafeTech CA, эта интеграция снимает лишний слой ручных операций. Сертификаты для мобильных устройств выпускаются и обновляются автоматически, а политики доступа к Wi-Fi, VPN и email продолжают управляться из SafeMobile», — отметил Евгений Жилин, руководитель направления пресейл SafeMobile.

«Интеграция корпоративного центра сертификации SafeTech CA с решением SafeMobile позволяет заказчикам доверять мобильным устройствам так же, как стационарным рабочим станциям внутри своего защищенного контура. Все циклы выпуска, проверки и обновления сертификатов замыкаются на инфраструктуру SafeTech CA без участия сотрудника или администратора. Это формирует единый периметр доверия, где каждое подключенное устройство подтверждает свой статус в реальном времени, а ИТ-служба получает полную прозрачность без дополнительной операционной нагрузки», — сказал Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab.

Решение будет особенно востребовано в финансовом секторе, ритейле и крупных распределенных компаниях, где мобильные устройства активно используются для доступа к внутренним системам и критически важна непрерывность и безопасность этого доступа.

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