Skillbox и «Росгосстрах» выяснили, чего больше всего боятся родители в вопросах безопасности детей в интернете

Цифровой колледж Skillbox и «Росгосстрах» провели исследование и выяснили, что интернет остается не только пространством для общения, развлечений и развития для детей, но и источником тревог для взрослых. Почти каждый четвертый родитель (23%) переживает из-за негативных последствий общения детей с незнакомцами в сети, 17% обеспокоены из-за интернет-мошенничества, 16% — из-за кражи персональных данных или взлома аккаунтов. Об этом CNews сообщили представители Skillbox.

Репрезентативный опрос проведен в мае 2026 г. среди 1504 респондентов во всех федеральных округах России.

Среди других опасений респонденты назвали доступ к нежелательному или травмирующему контенту (16%), игровую и интернет-зависимость (16%), а также кибербуллинг и давление со стороны сверстников (12%). При этом большинство не ограничиваются переживаниями, а стараются заранее обсуждать с детьми возможные риски. Так, 38% респондентов регулярно возвращаются к теме безопасности в интернете по мере взросления ребенка, еще 37% хотя бы один раз подробно объясняли возможные угрозы. Только 4% пока не поднимали этот вопрос в семье.

Россияне уверены, что говорить о правилах поведения в сети нужно начинать достаточно рано: 58% называют оптимальным возраст 6–9 лет. Еще 18% считают, что вести такие разговоры стоит уже в 3–5 лет. При этом почти каждый четвертый (24%) утверждает, что тема становится актуальной только ближе к подростковому возрасту.

Для защиты детей 22% семей регулярно обсуждают возможные риски, 20% родителей стараются контролировать своего ребенка, 17% ограничивают экранное время, 15% запрещают скачивать приложения без разрешения взрослых, а 10% ограничивают доступ к отдельным платформам и соцсетям*.

При этом технологии развиваются настолько быстро, что далеко не все взрослые успевают за динамичным развитием цифровых навыков своих детей. 57% признались, что иногда чувствуют себя отстающими в технологических вопросах. Несмотря на это, они готовы и дальше поддерживать обучение детей цифровой грамотности. 70% рассмотрят такие программы при доступной стоимости. Почти каждый четвертый (23%) уже оплачивает или планирует оплачивать занятия в ближайшее время. И только 7% не считают нужным вкладываться в такое обучение.

Опрошенные считают важным не только защищать детей от цифровых угроз, но и помогать им осваивать навыки, необходимые для жизни в современном мире. Среди самых востребованных компетенций называют цифровую и финансовую грамотность (по 18%), умение общаться и работать в команде (16%), а также взаимодействовать с ИИ (14%). Большинство семей готовы вкладываться в развитие этих знаний: 60% респондентов готовы тратить на дополнительное образование детей много времени и денег, еще 21% считают, что такие расходы должны оставаться в разумных пределах.

«Сегодня родители стараются комплексно подходить к безопасности детей: и в цифровой среде, и в повседневной жизни, например, в вопросах здоровья: 22% уже используют коллективное страхование для школы, лагерей и секций, 13% оформили ДМС для детей, 11% — страхование от несчастных случаев, еще 30% родителей планируют оформить страховку для ребенка в ближайшее время*. Что касается киберрисков, такая культура страхования пока только формируется, хотя угрозы в интернете уже носят осязаемый характер и требуют к себе внимания. Но мы видим, что ситуация постепенно меняется и, возможно, скоро страхование киберрисков, как и здоровья, станет важным элементом комплексной защиты как взрослых, так и детей», — сказала Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха».

*Вопрос предполагал множественный ответ