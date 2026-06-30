UserGate усиливает направление бизнеса, связанное с безопасностью искусственного интеллекта

Компания UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности и архитектор сетевого доверия, объявила о назначении Светланы Газизовой на должность владельца продукта по безопасности ИИ. Она будет отвечать за развитие компетенций компании в области технологий искусственного интеллекта.

Речь идет о продуктах компании и в первую очередь о UserGate Secure Web Gateway (uSWG) — шлюзе веб‑безопасности корпоративного класса, который предназначен для контроля, фильтрации и защиты веб‑трафика пользователей при доступе к интернет-ресурсам. Второе направление, которое будет развивать эксперт, — защита компаний, использующих системы искусственного интеллекта.

Светлана Газизова начинала карьеру в разработке ПО, затем отвечала за безопасность программных продуктов. В компании Swordfish Security Светлана осуществляла консалтинг в области безопасной разработки. В последние годы работала в компании Positive Technologies. В должности директора по построению процессов безопасной разработки она отвечала за решение задач, связанных с обслуживанием клиентов (помощь в адаптации продуктов, развитие практик безопасной разработки), и участвовала в развитии собственных решений компании.

«В последние годы мне приходилось всё чаще иметь дело с продуктами, которые используют различные ML‑модели. Они, как правило, не соответствуют классическому SSDLC‑процессу, практически отсутствует инструментарий, позволяющий провести полноценное тестирование таких решений. Первые подходы к этому вопросу показали, что индустрия ИБ находится в самом начале нового витка развития, связанного с рисками, которые несет активное использование искусственного интеллекта. Для того чтобы в новых условиях экспансии ИИ обеспечить безопасность систем и сервисов, требуется значительная предварительная исследовательская разработка проблематики, связанной как с генеративным ИИ, так и с ML‑моделями и особенностями их жизненного цикла. В целях обеспечения обновленной продуктовой стратегии UserGate, основанной на изучении клиентского опыта и ожиданиях рынка, нам предстоит создавать ИБ продукты, ориентированные на защиту систем искусственного интеллекта», — сказала Светлана Газизова.

В качестве владельца продукта по безопасности ИИ UserGate Светлана Газизова будет отвечать за несколько направлений. Это исследовательская деятельность, связанная с безопасностью искусственного интеллекта; разработка принципов защиты ИИ‑моделей и инструментов; разработка новых решений UserGate, использующих технологии искусственного интеллекта и нацеленных на защиту ИИ‑систем; развитие практик применения ИИ в продуктах компании; а также взаимодействие с партнерами и ИБ‑сообществом в области применения ИИ‑технологий.

«Подавляющее большинство российских компаний или уже используют, или планируют в ближайшее время использовать технологии искусственного интеллекта. Это ставит перед нами целый комплекс задач в интересах наших клиентов: необходимо обеспечить защиту от атак, в которых всё чаще используются технологии ИИ, разработать системы защиты ИИ‑систем и сервисов в ИТ‑инфраструктуре наших клиентов и вовне. В том числе искусственный интеллект и ИИ‑агенты дополнят и функциональность уже существующих продуктов UserGate. Мы находимся в начале этой работы, и обеспечивать ее, формировать экспертизу и управлять развитием UserGate в этой сфере будет Светлана Газизова — специалист, который глубоко погружен в проблематику ИИ», — отметил архитектор клиентского опыта будущего UserGate Михаил Кадер.