Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес
|

«Кросстех»: в 9 из 10 сделок по слиянию и поглощению не проводят поиск следов компрометации

Выявление следов компрометации (Compromise Assessment) становится обязательной M&A-процедурой лишь в 10% случаев. Такой оценкой делятся эксперты «Кросстеха» на основе проектного опыта и запросов рынка по итогам первого полугодия 2026 г.

Специалисты отмечают, что за аналогичный период 2025 г. поиск следов компрометации проводился примерно в 5% сделок по слиянию и поглощению. Несмотря на то, что оценка состояния информационной безопасности сегодня становится одной из базовых M&A-процедур, на практике она чаще ограничивается ИБ-аудитом или анализом соответствия требованиям. При этом мероприятия по глубокому анализу защищенности остаются менее распространенными.

Compromise Assessment позволяет определить, присутствуют ли в инфраструктуре активные злоумышленники или следы их деятельности, собрать свидетельства текущих и предыдущих компрометаций, а также убедиться, что последствия ранее произошедших инцидентов полностью устранены. Помимо M&A-сделок, такая проверка востребована после кибератак, при значительных изменениях ИТ-инфраструктуры, при построении или смене центра мониторинга (SOC).

По данным экспертов, в 2025 г. медианное время нахождения злоумышленника в инфраструктуре (dwell time) до обнаружения составляло 14 дней, примерно на 25% больше, чем годом ранее. Рост этого показателя связан с несколькими факторами. С одной стороны, злоумышленники совершенствуют методы маскировки, всё успешнее имитируя легитимную активность пользователей и сервисов. С другой, развитие средств защиты (SIEM, IDS/IPS, EDR, NDR) вынуждает атакующих действовать осторожнее, дольше закрепляться в инфраструктуре и откладывать активную фазу атаки. В отдельных случаях, указывают специалисты «Кросстеха», время скрытого присутствия хакеров в инфраструктуре может достигать 600-700 дней.

«Злоумышленники преследуют разные цели, находясь в инфраструктуре организации. Часть занимается киберразведкой и собирает данные для последующих этапов атаки. Другие занимаются кибершпионажем, длительное время оставаясь незаметными и собирая чувствительную информацию, идентификационные данные и так далее. Чаще всего именно они находятся в инфраструктуре рекордно долгое время. Третьи уже находятся на этапе реализации атаки, например, по размещению ВПО или нарушению работоспособности инфраструктуры, однако совершают тактическую паузу для снижения вероятности обнаружения. Независимо от целей, присутствие злоумышленника в инфраструктуре недопустимо. Именно поэтому своевременное обнаружение и реагирование являются критически важными задачами», – сказала Анастасия Мельникова, руководитель департамента оценки защищенности «Кросстеха».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях

Соцфонд выделил миллиард на обслуживание защищенной государственной VPN-сети

«Мы не нужны хакерам» и еще 5 иллюзий, которые разрушили на IT IS conf

Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью

Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд

Это ваши проблемы. Wildberries разом отказала всем продавцам в компенсации ущерба из-за ударов БПЛА

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще