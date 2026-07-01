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Российская DLP «Стахановец» получила максимальный четвертый уровень доверия ФСТЭК

Компания «Стахановец» получила сертификат соответствия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на программный комплекс по защите данных от утечек. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец».

Сертификат №5078 по четвертому уровню доверия подтверждает, что DLP-система «Стахановец» соответствует требованиям ФСТЭК России, которые предъявляются к средствам защиты информации для обеспечения безопасности данных.

Теперь программный комплекс «Стахановец» может использоваться на объектах с высокими требованиями к информационной безопасности, в том числе, ключевых государственных информационных системах и объектах критической информационной инфраструктуры.

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«Подготовка и прохождение сертификации — сложный процесс, который занял больше года. В течение этого времени наше программное обеспечение проходило строжайший аудит независимыми лабораториями на соответствие всем требованиям законодательства по эффективности и безопасности как самого продукта, так и процесса его разработки. Для нас получение сертификата ФСТЭК стало отличным подтверждением того, что мы двигаемся в правильном направлении, развиваемся как эффективное решение и можем официально обеспечить безопасность данных в самых требовательных средах», — сказал СЕО «Стахановец» Дмитрий Исаев.

Новый сертификат — не единственный актив компании. «Стахановец» также имеет действующую лицензию ФСТЭК на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации и включен в Единый реестр отечественного ПО Минцифры.

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