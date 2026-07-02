Bi.Zone: киберпреступники ищут обходные пути для атак на финансовую отрасль

Злоумышленники стали реже маскировать свои ресурсы под сайты крупных банков. При этом большинство мошеннических сценариев все еще направлено на кражу средств и получение доступа к банковским картам. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

По данным Bi.Zone Digital Risk Protection, доля крупных банков, у которых есть фишинговые сайты-двойники, устойчиво снижается. В 2023 г. двойники были у 90% банков — лидеров клиентского рейтинга. В 2024 г. показатель сократился до 80%, а с 2025 г. и по первую половину 2026 г. замер на уровне 70%.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Digital Risk Protection: «Тренд может быть связан с высоким уровнем киберзрелости банков, а также их постоянной системной работой по выявлению и блокировке мошеннических ресурсов. Однако это не означает, что злоумышленники оставили отрасль в покое. Они просто сменили тактику. Свыше 80% всего выявляемого фишинга нацелено на кражу денег и банковских данных у пользователей. Но теперь, вместо того чтобы маскироваться под банки, мошеннические ресурсы притворяются маркетплейсами, онлайн-кинотеатрами и другими площадками, где просьба оплатить услугу выглядит естественно. Преступники отказываются напрямую мимикрировать под финансовые организации, тем не менее их конечной целью все равно остаются банки и хранимые в них накопления пользователей».

По данным Bi.Zone Threat Intelligence, продолжает снижаться и доля целевых атак на финансовую сферу: с 13% в первом полугодии 2025 г. до 10% к середине 2026 г. Это отражает общий тренд на постепенный отказ от прямых атак на отрасль: высокий уровень защищенности организаций, в первую очередь банков, увеличивает себестоимость таких атак и снижает их результативность. Одновременно с этим можно ожидать дальнейшего роста числа атак через подрядчиков. Цель таких атак — проникнуть в инфраструктуру хорошо защищенной компании через менее защищенную.

Атак через подрядчиков становится больше во всех сферах. Согласно данным Bi.Zone DFIR, в 2025 г. по сравнению с 2024 г. доля высококритичных инцидентов, связанных с атаками через подрядчиков, выросла в два раза, с 15 до 30%.