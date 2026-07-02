Приказ ФСТЭК №117 расширяет требования к ИT-инфраструктуре: Selectel публично заявил о соответствии новым стандартам

Selectel, независимый провайдер сервисов ИT-инфраструктуры в России, получил аттестат соответствия обновленным требованиям приказа ФСТЭК России №117. Таким образом, компания стала первым облачным провайдером, публично заявившим о соответствии новым требованиям для информационных систем первого класса защищенности (К1). Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Аттестат подтверждает, что облачная платформа Selectel может использоваться для размещения систем, подпадающих под действие новых правил.

Теперь клиенты Selectel могут развернуть свои информационные системы в аттестованном облаке и использовать его при прохождении собственной аттестации — в этом случае необходимые средства защиты информации Selectel предоставляет по подписочной модели (без необходимости их отдельной закупки и внедрения). Возможность проведения аттестации по приказу ФСТЭК №117 также доступна для выделенных серверов в рамках услуг Аттестованный сегмент ЦОД (А-ЦОД) и Enterprise-grade ЦОД.

Новые требования для бизнеса

Приказ ФСТЭК России №117 вступил в силу в марте 2026 г. и заменил ранее действовавший приказ №17. Новый приказ существенно меняет подход к защите информации: его требования распространяются не только на государственные информационные системы (ГИС), но и на иные информационные системы государственного сектора. Также расширяется перечень организаций, обязанных соблюдать требования регулятора: теперь в него входят коммерческие компании с доступом к защищаемым системам или данным в них, в том числе работающие с государственными заказчиками, участвующие в государственных контрактах или обслуживающие ГИС.

Спрос на аттестованную инфраструктуру

Аттестованная инфраструктура сегодня особенно востребована среди организаций из финансового сектора, промышленности, транспорта, телекоммуникаций, энергетики, здравоохранения и образования. Для таких компаний соответствие новым требованиям становится необходимым условием работы с государственными заказчиками и чувствительными данными.

Использование аттестованной инфраструктуры позволяет компаниям: ускорить прохождение собственной аттестации информационных систем; снизить затраты на обеспечение соответствия требованиям ФСТЭК; минимизировать риски при реализации проектов для государственного сектора.

На фоне роста регуляторной нагрузки и дефицита профильной экспертизы бизнес все чаще выбирает инфраструктурные решения с уже подтвержденным соответствием требованиям информационной безопасности. По данным Selectel, выручка компании от аттестованной облачной инфраструктуры по итогам 2025 г. выросла почти в три раза год к году. Рост спроса происходит одновременно с активным внедрением облачных технологий в регулируемых отраслях. По данным Selectel, в 2025 г. быстрее всего потребление облачной инфраструктуры росло среди клиентов из финансового сектора — в 2,1 раза год к году. В ритейле рост составил 1,5 раза, в медиа — 1,4 раза.

Безопасность как основа цифровой трансформации

С ростом внедрения искусственного интеллекта бизнес уделяет всё больше внимания безопасности инфраструктуры для таких проектов. Согласно исследованию Selectel, информационная безопасность входит в число ключевых факторов, сдерживающих внедрение ИИ среди российских организаций. При этом компании, уже использующие такие технологии в бизнес-процессах, называют этот фактор чаще. В этих условиях защищенная аттестованная инфраструктура становится не только инструментом соблюдения требований регуляторов, но и необходимой основой для внедрения новых технологий и развития цифровых сервисов.

«Сегодня компании, работающие с государственными заказчиками, сталкиваются сразу с двумя вызовами: усилением регуляторных требований и дефицитом профильных компетенций на рынке. Экспертиза в области аттестации и построения защищенной инфраструктуры становится ограниченным ресурсом. На этом фоне меняется роль облачного провайдера: если раньше от поставщика инфраструктуры бизнес ожидал прежде всего доступ к вычислительным ресурсам, то сегодня компаниям необходим технологический партнер, который помогает одновременно решать задачи информационной безопасности, соответствия требованиям регуляторов и внедрения новых технологий. Аттестованное облако Selectel позволяет решать эти задачи комплексно, снижая регуляторную нагрузку и ускоряя подготовку к работе в рамках новых правил», — сказал Денис Полянский, директор по клиентской безопасности, Selectel.

Инфраструктура Selectel соответствует российским и международным стандартам в области информационной безопасности, включая ГОСТ Р 57580 и PCI DSS, требованиям 152-ФЗ (до УЗ-1), а также сертифицирована по ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017 и ISO/IEC 27018. Это позволяет клиентам использовать единую инфраструктурную платформу для решения широкого круга задач в области информационной безопасности.