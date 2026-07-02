Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Стратегия безопасности
|

Удаленный доступ под контролем: Indeed MFA совместим с решениями Termidesk

Компания «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, и «Группа Астра», производитель инфраструктурного ПО и средств защиты информации, подтвердили совместимость облачного сервиса многофакторной аутентификации Indeed MFA с решением Termidesk VDI для защищенного доступа к виртуальным рабочим местам. Об этом CNews сообщили представители компании «Индид».

В условиях гибридной и удаленной работы учетная запись становится одной из ключевых точек входа к корпоративным ресурсам. Если пароль пользователя скомпрометирован, злоумышленник может попытаться подключиться к рабочему столу, приложению или пользовательской сессии от имени легитимного сотрудника.

Интеграция облачного сервиса Indeed MFA c решением Termidesk VDI помогает усилить защиту таких подключений без усложнения привычного сценария для пользователей. Сотрудники получают доступ к корпоративным системам, документам и приложениям через виртуальные рабочие места Termidesk VDI, а Indeed MFA добавляет к этому сценарию дополнительный уровень защиты. Даже если пароль оказался у злоумышленника, для входа потребуется пройти второй этап аутентификации. Организация при этом сохраняет централизованный контроль над доступом и может применять единый подход к защите пользовательских подключений.

Termidesk — мультиплатформенное решение для создания виртуальных рабочих мест и безопасного доступа к корпоративным данным и приложениям. Продукт поддерживает VDI, терминальный доступ, удаленное подключение к физическим ПК и доставку приложений.

Облачный сервис Indeed MFA обеспечивает централизованное управление аутентификацией и контролем доступа. Для входа используется несколько факторов: сначала пользователь вводит доменный пароль, затем подтверждает личность одноразовым кодом по e-mail, в Telegram, SMS или TOTP либо push-уведомлением через мобильное приложение Indeed Key или Telegram.

Алексей Шляпин, ИТ-холдинг Т1: ИБ в ИТ-компаниях — базовое условие существования бизнеса
Алексей Шляпин, ИТ-холдинг Т1: ИБ в ИТ-компаниях — базовое условие существования бизнеса безопасность

Сервис предоставляется по модели подписки, что помогает компаниям снизить затраты на ИТ-инфраструктуру и быстрее масштабировать ресурсы при необходимости.

«Удаленный доступ к рабочим местам и приложениям давно стал частью базовой ИТ-инфраструктуры, но вместе с удобством он создает дополнительные требования к защите учетных данных. В таких сценариях пароль остается одной из самых уязвимых точек: его компрометация может открыть злоумышленнику путь к критичным ресурсам компании. Интеграция Indeed MFA с Termidesk VDI позволяет усилить этот контур за счет второго фактора подтверждения прав пользователя. Сам пользователь сохраняет привычный доступ к рабочей среде, а компания получает дополнительный инструмент защиты от несанкционированных подключений», — отметил Андрей Лаптев, директор по продуктовому развитию в «Индид».

«Termidesk развивается как платформа для безопасного доступа к виртуальным рабочим местам, приложениям и корпоративным данным. Для заказчиков это не только вопрос удобства удаленной работы, но и часть общей стратегии защиты ИТ-инфраструктуры. Совместимость с Indeed MFA расширяет возможности компаний по защите пользовательских подключений: доступ к ИТ-ресурсам дополняется многофакторной аутентификацией, а администраторы получают больше контроля над тем, кто и при каких условиях к ним подключается», — сказал Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнеров Termidesk.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Шляпин, ИТ-холдинг Т1: ИБ в ИТ-компаниях — базовое условие существования бизнеса

Nissan пострадал от уязвимости в ERP-системе сбежавшей из России Oracle

Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема

Соцфонд выделил миллиард на обслуживание защищенной государственной VPN-сети

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще