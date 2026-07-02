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УЦСБ завершил проект по оценке защищенности приложений финансовых сервисов «Банка Синара»

Центр кибербезопасности УЦСБ объявил о завершении проекта по оценке защищенности финансовых сервисов банка «Синара» и подтвердил их соответствие требованиям Центробанка России.

Для компаний финансового сектора подтверждение защищенности цифровых продуктов — один из важных элементов выполнения регуляторных требований. В данном случае оценка проводилась по оценочному уровню доверия ОУД4. Этот уровень считается одним из наиболее высоких и подтверждает усиленную киберзащиту приложения при сохранении удобства сервиса для пользователей.

Проверку вправе проводить только организации, имеющие соответствующие лицензии, выданные ФСТЭК России, в их числе — российский системный интегратор УЦСБ. Успешное прохождение оценочной процедуры подтверждает, что безопасность приложения находится на должном уровне, а риски для клиентов и самого банка минимизированы.

Эксперты УЦСБ провели комплексный анализ приложений банка «Синара», Газэнергобанка, Делобанка и инвестбанка «Синара» с использованием стека инструментов собственной платформы Apsafe: статический (SAST) и композиционный (SCA) анализ охватил более двух миллионов строк кода, а динамический анализ (DAST) и пентест смоделировали действия реальных злоумышленников. Работе предшествовало изучение архитектуры продукта и интервью с командами банка.

Особое внимание было уделено проверке по компоненту доверия AVA_VAN.3 (ГОСТ ИСО/МЭК 15408), который требует анализа уязвимостей на определенную глубину. Все результаты автоматических сканеров верифицировались аналитиками вручную — это исключило ложные срабатывания и позволило разработчикам банка сосредоточиться только на реальных проблемах.

Отдельным вызовом для команды УЦСБ стала микросервисная архитектура приложений. Специалисты проанализировали взаимодействие более 200 микросервисов, у каждого из которых собственные сценарии работы и постоянный поток обновлений от нескольких команд разработки.

Кроме того, для удобства заказчика эксперты УЦСБ настроили интерфейс и добавили отслеживание наиболее уязвимых сервисов, возможность объединять несколько сервисов в одно приложение для мониторинга безопасности на уровне всего продукта и автоматизировали проверку статуса ручного анализа всех коммитов в релизе.

«Крупные игроки финансового сектора, в частности банк «Синара», не первый год задают ориентир в ИТ-отрасли, встраивая безопасность в сам процесс создания продуктов и успешно проходя оценочные процедуры. Такой подход снижает риски для бизнеса и клиентов, и в долгосрочной перспективе экономит ресурсы команды на создание и развитие новых ИТ-сервисов», — отметил руководитель направления разработки УЦСБ Евгений Тодышев.

В результате работ банк «Синара» получил положительное заключение о соответствии требованиям регулятора и выстроил непрерывный процесс контроля безопасности. Теперь практики DevSecOps стали частью регулярного цикла обновления приложений банка «Синара», Газэнергобанка, Делобанка и инвестбанка «Синара». Изменения кода автоматически попадают в Apsafe, проверяются на уязвимости и их влияние на другие сервисы, и только после этого переносятся в рабочую версию продукта.

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