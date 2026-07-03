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Roblox вернулся не один: преступники через фейковые сайты предлагают 1000 робуксов и угоняют аккаунты мессенджеров

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новый сценарий угона аккаунтов, который мошенники стали использовать после разблокировки Roblox в России. Под предлогом «возвращения» популярной онлайн-игры злоумышленники предлагают пользователям бесплатно получить игровую валюту и угоняют аккаунты в мессенджерах. Специалисты F6 обнаружили более 10 таких фишинговых ресурсов и направили домены для блокировки на территории России. Об этом CNews сообщили представители F6.

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили новый сценарий угона аккаунтов в мессенджерах: мошенники начали использовать тему разблокировки популярной онлайн-игры Roblox в России.

Официально о снятии ограничений объявили 10 июня 2026 г. Каждое такое событие, связанное с блокировкой онлайн-игр и сервисов, становится для мошенников очередным поводом для создания новых сценариев обмана. В случае с Roblox первыми появились фейковые сайты, которые используют популярную у злоумышленников схему с бесплатной раздачей игровой валюты.

По состоянию на 2 июля 2026 г. специалисты F6 обнаружили более 10 фишинговых сайтов, которые созданы по одному шаблону и действуют по общему сценарию. Больше половины таких ресурсов зарегистрированы в доменной зоне .xyz, остальные - в зонах .cfd, .shop, .top, .cyou и .sbs.

Фальшивые ресурсы копируют дизайн официального сайта Roblox и предлагают пользователям бесплатно получить 1000 робуксов (это игровая валюта, используемая в Roblox) «в честь возвращения» игры. Ссылки на такие сайты распространяют через рекламные посты в Telegram – как в общедоступных, так и приватных каналах.

При нажатии кнопки «Продолжить» фишинговый сайт запрашивает сначала номер телефона пользователя, а затем – код из SMS, который является кодом подтверждения для входа в мессенджер.

«При получения доступа к аккаунту злоумышленники получают возможность читать переписку пользователя, включая документы, фото и видео, просматривать его контакты и данные учетных записей, незаметно для пользователя рассылать сообщения по списку контактов, вовлекая других пользователей в мошеннические схемы. Все это киберпреступники могут делать, не лишая пользователя доступа к своей учетной записи, но могут и угнать ее, заблокировав доступ к аккаунту с устройства владельца», – сказала Анна Паневина, аналитик второй линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6.

Графовый анализ IP-адреса, связанного с фишинговыми сайтами под брендом Roblox, позволил установить их связь с другими фишинговыми сайтами, цель которых – с использованием других шаблонов похищать учетные записи пользователей.

Специалисты F6 направили домены фишинговых ресурсов для блокировки на территории России. Однако не исключено, что злоумышленники могут создать для использования в этой схеме новые сайты.

Рекомендации специалистов F6 по защите от мошенничества с угоном аккаунта

Не переходите по сомнительным ссылкам из рекламных объявлений.

Критически относитесь к предложениям принять участие в акции популярного бренда. Проверяйте информацию о таких акциях только на официальных ресурсах бренда.

Не указывайте номер своего телефона и любые коды на сомнительных сайтах и ресурсах, которыми пользуетесь впервые.

Если Вы обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «Антифишинг». Специалисты F6 проверят информацию и передадут ее регуляторам для блокировки.

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