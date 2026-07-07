Сливы убирают с прилавка: количество публикаций утечек баз данных в 2026 г. уменьшилось на 45%

Специалисты компании F6, российского разработчика технологий для борьбы с киберугрозами, изучили ситуацию с утечками баз данных российских компаний, впервые размещенных киберпреступниками в открытом доступе в первом полугодии 2026 г. Об этом CNews сообщили представители F6.

Аналитики департамента киберразведки (Threat Intelligence) компании F6 обнаружили в январе-июне 2026 г. 88 новых случаев публикации утечек баз данных российских компаний и организаций. По сравнению с первым полугодием 2025 года (162 публикации) количество впервые опубликованных баз данных уменьшилось на 46%.

В публичном доступе за первое полугодие 2026 г. оказались в основном такие данные пользователей, как ФИО, адреса проживания, пароли, даты рождения, паспортные данные, номера мобильных телефонов и адреса электронной почты. Общий объем новых публикаций баз данных – 114 млн строк, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (200 млн строк).

Количество новых публикаций утечек баз данных уменьшается на протяжении двух кварталов подряд, отмечают аналитики F6 Threat Intelligence. Среди причин снижения – продолжающаяся пауза в активности андеграундных Telegram-каналов, специализировавшихся на распространении баз данных, которая возникла в начале 2026 г. в связи с волной блокировок таких каналов. Кроме того, публикации утечек баз данных все реже появлялись на андеграундных форумах, что связано с закрытием некоторых таких площадок и нестабильной работой других ресурсов, популярных у злоумышленников, а также введением на некоторых ресурсах новых запретов на публикацию данных, связанных с организациями из России и странам СНГ. На этом фоне количество впервые опубликованных баз данных во II квартале 2026 г. по сравнению с I кварталом 2026 г. уменьшилось на 70%, а количество строк – на 97%.

Основная доля публичных утечек данных в 2026 г. приходится на такие сферы, как ретейл и интернет-магазины, образовательные платформы и организации, здравоохранение, а также госсектор. По сравнению с топ-5 индустрий по итогам прошлого года, который приведен в аналитическом отчете F6 «Киберугрозы для России и Беларуси: Аналитика и прогнозы 2025/2026», из списка лидеров по утечкам выбыли отрасли профессиональных услуг и информационных технологий, а сфера образования, напротив, дополнила этот список.

«Ретейл и интернет-коммерция, а также государственный сектор на протяжении последних полутора лет остаются на первых местах среди отраслей, базы данных которых чаще всего размещаются злоумышленниками в публичном доступе. Интерес киберпреступников к атакам на компании и организации из этих сфер сохраняется на высоком уровне», – сказали эксперты департамента Threat Intelligence компании F6.