Большая кража денег и учетных записей: как мошенники обманывают россиян с предзаказом игры GTA VI

25 июня 2026 г. американская видеоигровая компания Rockstar Games открыла предзаказ цифровых копий игры Grand Theft Auto VI (GTA VI). Эксперты ГК «Солар» фиксируют рост числа фишинговых сайтов, связанных с покупкой игры. Кроме того, мошенники распространяют фальшивые бета-ключи для раннего доступа с вредоносными файлами и воруют данные учетных записей. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Серия игр GTA — одна из наиболее успешных видеоигровых франшиз, широко известная как среди игроков, так и за пределами игровой отрасли. Игра популярна во всем мире, в том числе и в России — предыдущая часть серии вышла почти 13 лет назад и уже преодолела отметку в 230 млн проданных копий. Официальная работа магазинов Microsoft Store и PlayStation Store, в которых можно сделать предзаказ игры, приостановлена на территории России. Геймеры ищут обходные пути — покупают игру на маркетплейсах у продавцов, занимающихся продажей и активацией ключей, и на неофициальных сайтах.

На волне ажиотажа вокруг новой игры эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» фиксируют появление фишинговых сайтов, имитирующих официальные страницы для оформления предзаказа. Таким образом мошенники собирают личные данные пользователей под предлогом подтверждения аккаунта, а также распространяют фальшивые бета‑ключи для раннего доступа — зачастую такие файлы содержат вредоносное ПО. Помимо того, злоумышленники распространяют и поддельные мобильные приложения якобы с бета-версией игры. После установки такие программы могут собирать персональные данные или загружать дополнительное вредоносное ПО на устройство.

Отдельного внимания заслуживает заказ на маркетплейсах, который в некоторых случаях предполагает передачу логина и пароля от аккаунта продавцу для активации ключа. Злоумышленник может сменить учетные данные и потребовать выкуп либо украсть аккаунт со всеми играми. Кроме того, есть риск потерять деньги и данные своей карты при оплате на личную карту продавца или по фишинговой ссылке.

«Сегодня мошенники ловко подстраиваются под любые тренды — если вышла нашумевшая игра, будьте уверены, злоумышленники уже приготовили вредоносные файлы или фишинговые сайты для покупки. Покупая игры на неофициальных сайтах, вы рискуете не только потерять личные данные и деньги, но и доступ к своему устройству. Не скачивайте файлы из ненадежных источников, не передавайте логины и пароли от аккаунтов незнакомым лицам и не переводите деньги на личные карты и по сомнительным ссылкам», — сказал Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар».