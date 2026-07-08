Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

Kaspersky NGFW получил крупнейшее обновление с момента запуска

«Лаборатория Касперского» представила большое обновление межсетевого экрана нового поколения Kaspersky NGFW. В версии 1.2 улучшения направлены на расширение поддержки корпоративных сетевых сценариев и интеграции в инфраструктуру заказчика, повышение производительности и отказоустойчивости, развитие механизмов защиты и обнаружения угроз, а также удобства внедрения, эксплуатации и управления продуктом. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Показатели. Показатель обнаружения угроз (Detection Rate) составляет не менее 95%, а в отдельных сценариях достигает 100%. Производительность старшей аппаратной платформы Kaspersky NGFW KХ-3500 увеличилась вдвое — до 140 Гбит/с в режиме NGFW, а число детектируемых приложений выросло до более 6000. Также расширена поддержка правил межсетевого экранирования для использования в крупных средах — до 100 тыс. Число сигнатур в IDPS-движке увеличилось до более 9000, при этом производительность решения осталась на высоком уровне, а на некоторых аппаратных платформах даже выросла.

Ключевые обновления

Виртуальные контексты. Одна из ключевых возможностей обновленного решения — поддержка виртуальных контекстов (Virtual Security System, VSS). Эта технология позволяет запускать на одном физическом NGFW несколько независимых логических копий продукта, у каждой из которых свои политики безопасности, таблицы маршрутизации и другие настройки. Это упрощает сегментацию сети, а также позволяет разграничивать задачи. Например, один виртуальный контекст можно использовать для доступа в интернет, а другой — для работы в изолированном сегменте сети.

Маршрутизация на основе политик (policy-based routing). Управлять трафиком теперь можно не только на основе стандартных таблиц маршрутизации, но и на основе политик. В этом случае трафик, соответствующий определенным параметрам, будет направляться в конкретный интерфейс. Это позволит более гибко настраивать маршрутизацию на устройствах — как физических, так и виртуальных. Задавать правила можно по интерфейсам, IP-адресам, сервисам и пользователям.

Управление конфигурациями политик (commit-based config). Теперь перед отправкой и применением измененных политик на все устройства в рамках заданной конфигурации отображается полный список модификаций — с указанием типа объекта, действия, автора изменения и времени правки. Таким образом, администраторы будут видеть, кем и когда они были сделаны. Это упрощает контроль конфигураций, а также снижает вероятность конфликтов в случае одновременной работы нескольких специалистов.

Настройка IP SLA tracking для статической маршрутизации. Эта функция позволяет организовать отказоустойчивое подключение одновременно к нескольким провайдерам и управлять распределением трафика между ними при помощи статических маршрутов. Система отслеживает параметры качества соединения, включая задержки и потерю пакетов данных, до отслеживаемого ресурса в настройках профиля IP SLA. Если параметры отслеживаемого ресурса перестанут соответствовать необходимым значениям, трафик автоматически перенаправляется на резервный маршрут. Это позволит поддерживать непрерывность сетевого взаимодействия.

Policy & route-based Site-to-Site IPsec VPN. Теперь можно объединять филиалы и распределенные площадки через защищенные туннели поверх интернета. Система поддерживает настройку IPsec-туннелей между несколькими устройствами, мониторинг состояния соединений и управление параметрами маршрутизации. Для обмена ключами используется протокол безопасности IKEv2.

Защита от IP Spoofing. Новый механизм проверяет корректность источников трафика, чтобы предотвращать атаки, при которых злоумышленники подменяют IP‑адрес источника в заголовках сетевых пакетов, чтобы замаскировать свою идентичность или выдать себя за доверенный узел сети.

Мониторинг кластера и BGP/OSPF соседств через SNMP. В Kaspersky NGFW стали доступны дополнительные параметры для мониторинга состояния кластера и BGP- и OSPF-соседств через базовый протокол мониторинга Simple Network Management Protocol (SNMP). Теперь можно отслеживать состояние соединений, изменения маршрутной информации и переключения между узлами кластера. Это в том числе упрощает анализ инцидентов, касающихся BGP-сессий.

«Kaspersky NGFW 1.2 — это релиз, созданный на основе опыта реальных внедрений и эксплуатации в корпоративных инфраструктурах. Мы сосредоточились не просто на добавлении новых функций, а на том, что действительно важно бизнесу: надежности, производительности, отказоустойчивости, безопасности и бесшовной интеграции в существующую инфраструктуру. Сегодня Kaspersky NGFW — это полноценная платформа, готовая к решению задач организаций любого масштаба», — сказал Дмитрий Головко, старший менеджер продукта Kaspersky NGFW.

Kaspersky NGFW предназначен для средних и крупных компаний с сетевой инфраструктурой любой сложности и нагруженности, в том числе попадающих под регуляторную политику в области информационной безопасности. Продукт включен в реестр российского программного обеспечения и ПАК Минцифры России, прошел сертификацию ФСТЭК России по требованиям к многофункциональным межсетевым экранам уровня сети четвертого класса защиты.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Шляпин, ИТ-холдинг Т1: ИБ в ИТ-компаниях — базовое условие существования бизнеса

В сети найден «конструктор», серийно изготовляющий вредоносы для всех основных ОС

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта

В США власти заплатили кибервымогателям дань в $1 млн

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке

Нейтрализована одна из крупнейших в мире сетей домашних прокси, применяемая для криминала и шпионажа

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще