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«СКБ Контур» и группа СВЭЛ договорились о сотрудничестве в сферах управления рисками и информационной безопасности

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «СКБ Контур» и производителем комплексных решений в энергетике группой СВЭЛ. Документ закрепляет намерения сторон по совместному развитию цифровых инструментов в сфере управления рисками, информационной безопасности и налогового мониторинга. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Подписи под соглашением поставили директор Уральского макрорегионального центра «СКБ Контур» Дмитрий Арсланов и директор по развитию стратегических партнеров АО «Группа «СВЭЛ» Антон Туголуков.

Взаимодействие компаний будет строиться вокруг нескольких ключевых направлений. Одним из приоритетов станет развитие масштабируемой модели скоринговой оценки контрагентов, призванной повысить точность прогнозирования рисков при принятии коммерческих решений. Партнеры также намерены объединить экспертизу в области расследований инцидентов информационной безопасности, что позволит выработать более эффективные алгоритмы защиты корпоративных данных.

В рамках реализации соглашения, в частности, специалисты группы СВЭЛ примут участие в тестировании программного продукта «Контур.Налоговый мониторинг» и помогут сформировать дорожную карту его внедрения.

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Дмитрий Арсланов, директор Уральского макрорегионального центра «СКБ Контур»: «Объединение технологического потенциала Контура с практическим опытом группы СВЭЛ открывает новые возможности для создания надежных цифровых инструментов. Нам важно не просто предоставить сервисы, а вместе с партнером выработать такие сценарии их использования, которые будут устойчивы к изменению законодательства и рыночной конъюнктуры».

Антон Туголуков, директор по развитию стратегических партнеров АО «Группа «СВЭЛ»: «Цифровизация позволяет нам гибко адаптироваться к нестабильной экономической реальности и снижать риски, которые влияют на эффективность бизнеса. К примеру, глобальный разворот на восток обострил тему выбора контрагентов для закупки комплектующих, а поставки нашего оборудования за рубеж требуют учета малейших нюансов в нормативной базе – как российской, так и стран-импортеров».

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