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СОГАЗ застраховал инфраструктуру «Т1 Облако» от киберрисков

СОГАЗ застраховал инфраструктуру «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1») от киберрисков. Страховой полис обеспечивает финансовые гарантии для оперативного восстановления ИТ-систем, минимизируя время простоя облака и сокращая период недоступности сервисов для клиентов в случае разного вида компьютерных атак и технических сбоев. Этот шаг стал логичным дополнением многоуровневой системы информационной безопасности компании. Он представляет финальный финансовый уровень защиты, который соответствует лучшим мировым практикам управления рисками. Об этом CNews сообщили представители АО «СОГАЗ».

СОГАЗ провел предварительный аудит ИТ-инфраструктуры «Т1 Облако», ее архитектуры систем защиты и внутренних ИБ-регламентов. Успешное прохождение проверки ИБ-аудиторами подтвердило, что облачная платформа соответствует высочайшим стандартам устойчивости к компьютерным атакам, утечкам данных и технологическим сбоям.

Для «Т1 Облако» страховой механизм защиты от киберрисков стал дополнительным инструментом обеспечения непрерывности бизнеса и быстрого восстановления сервисов, который усиливает статус провайдера как надежного партнера для размещения критически важных корпоративных систем, баз данных и ИТ-сервисов. Договор страхования предусматривает возмещение убытков как самому «Т1 Облако», так и его клиентам. Страховое покрытие охватывает широкий спектр последствий инцидентов — от утраты данных и технических сбоев инфраструктуры, включая расходы на экспертизу и восстановление, до ответственности перед третьими лицами за их убытки в результате инцидентов.

«Сегодня мы видим, что киберинциденты перестали быть редким явлением, и их финансовые последствия сопоставимы с крупными техногенными катастрофами. Ответственный бизнес, который активно внедряет современные ИБ-решения, осознает, что остаточный риск возникновения кибератак остается всегда. В 2025 г. мы обеспечили клиентов страховой защитой от киберугроз на сумму более 24 млрд руб. – вдвое больше, чем годом ранее. По итогам первого полугодия 2026 г. объем запрашиваемого компаниями страхового покрытия по договорам с СОГАЗом по данному направлению уже двукратно превысил данные за аналогичный период прошлого года. Данная статистика демонстрирует, что страхование киберрисков постепенно становится стандартом финансовой гигиены для компаний, которые дорожат своей устойчивостью», – сказал Денис Романчук, директор дирекции по рыночным корпоративным продажам АО «СОГАЗ».

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