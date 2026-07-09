68% компаний транспортно-логистической отрасли планируют полную цифровизацию, но 36% считают киберриски самым значительным препятствием для нее

Более двух третей (68%) компаний, работающих в сфере транспорта и логистики, рассчитывают полностью перейти на цифровые технологии в течение ближайших двух лет — сейчас их доля составляет менее 5%. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Что является барьером для цифровизации. Те же самые средства автоматизации, которые обеспечивают отслеживание автопарка в режиме реального времени, профилактическое техническое обслуживание и централизованное управление терминалами, одновременно расширяют поверхность атаки. Более трети (36%) опрошенных из сферы транспорта и логистики назвали киберриски самым значительным препятствием для внедрения цифровых технологий.

Что хотят получить предприятия ТЛК от цифровизации. С ее помощью они рассчитывают повысить пропускную способность и эффективность транспортно-логистической инфраструктуры (31%), укрепить киберустойчивость (27%), создать условия для внедрения новых бизнес-моделей (16%) и сократить операционные затраты (10%).

Основные проблемы кибербезопасности в секторе транспорта и логистики. Препятствия на пути к цифровой трансформации по-прежнему остаются серьезными. Главной проблемой безопасности в транспорте и логистике 48% респондентов назвали обеспечение своевременной установки исправлений для технологических систем и устройств. Сразу за ней следует нехватка персонала, обладающего знаниями и опытом в области безопасности OT, которую отметили 36% респондентов.

Помимо проблем кибербезопасности, организации назвали в числе значительных препятствий недостаточную координацию между заинтересованными сторонами (28%) и ограниченные кадровые ресурсы, навыки и бюджет (по 26% в каждом случае).

Проблемы коммуникации между отделами. Операционные команды уделяют приоритетное внимание безопасности, пунктуальности и пропускной способности, а ИТ-команды ставят во главу угла конфиденциальность, целостность и доступность. Если у этих подразделений нет единого представления о рисках, а управление кибербезопасностью операционных технологий находится в ведении ИТ-отдела (в 54% случаев управление политиками осуществляется под руководством ИТ-отдела, в 12% — под руководством OT), графики установки исправлений, сегментационные решения и управление удаленным доступом застревают в промежутке между ними.

К чему приводят киберинциденты. 68% респондентов сообщили, что инциденты в сфере кибербезопасности привели к ощутимым финансовым последствиям. По оценке более 40% респондентов, сумма финансового ущерба превысила 1 миллион долларов США за один инцидент.

«Предприятиям транспортно-логистического сектора нужны решения, которые можно безопасно развернуть, последовательно поддерживать на всех объектах и эффективно обслуживать в условиях нагрузки, а не просто точечные решения, которые хорошо работают в контролируемых условиях. Системы защиты должны учитывать особенности технологических систем (OT), поскольку ранние признаки сложной атаки часто проявляются в едва заметных изменениях поведения системы, а не в явных аномалиях. Кроме того, для укрепления операционной устойчивости организациям следует сотрудничать с поставщиками, хорошо разбирающимися в киберфизических системах», — сказал Андрей Стрелков, руководитель направления развития продуктов для промышленной безопасности «Лаборатории Касперского».