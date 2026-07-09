Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

Система управления безопасностью файлов 2.1 получила гибкую маршрутизацию внутри цепочек проверок и расширенный модуль CDR

Российский разработчик решений в области информационной безопасности NGR Softlab выпустил Систему управления безопасностью файлов в версии 2.1. В обновлении расширены возможности автоматизированной проверки документов, усилена безопасность самой платформы и добавлена проверка архивов. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

Одним из ключевых нововведений стала гибкая маршрутизация файлов внутри цепочек проверки. Теперь администраторы могут задавать условия, по которым файл будет направляться в тот или иной пул средств защиты информации (СЗИ) в рамках одной цепочки – например, по типу файла, его размеру, результатам предыдущих проверок или присвоенным тегам. Такой подход оптимизирует использование ресурсов, сбалансированно распределяет нагрузку между средствами защиты и позволяет реализовать сложные сценарии обработки без необходимости создавать множество отдельных цепочек.

Развитие получил модуль Content Disarm and Reconstruction (CDR). Он позволяет проводить очистку от вредоносного содержимого файлов всех основных офисных форматов. При анализе файлов выявляются угрозы JavaScript, файловой системы и поведенческие угрозы. После обнаружения потенциально опасных элементов документ автоматически обезвреживается, а пользователю предоставляется детализированный вердикт по результатам проверки.

Обновленная система также может находить персональные данные в текстовых документах. Сюда входят более 20 типов чувствительной информации, включая персональные идентификаторы, финансовые данные, документы, удостоверяющие личность, и различные виды секретов.

Кроме того, в версии 2.1 появилась проверка архивов. Система автоматически распаковывает архивы, проверяет вложенные файлы по отдельности и направляет их на соответствующие цепочки анализа. Для архивов, защищенных паролем, реализованы механизмы подбора пароля по словарям и методом перебора с возможностью настройки параметров обработки. Новая функциональность особенно актуальна для сценариев, где используемые средства защиты не поддерживают работу с архивами напрямую.

Особое внимание разработчики уделили вопросам безопасности самой платформы. В новой версии появились гибкие настройки парольных политик и защита от подбора паролей с возможностью блокировки учетных записей после серии неудачных попыток входа. Кроме того, добавлены интеграции с внешними решениями: Kaspersky Scan Engine и Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, что позволяет организациям использовать дополнительные инструменты анализа в рамках обеспечения безопасной работы с файлами.

«Атакующие постоянно ищут новые способы закрепления в инфраструктуре компании, поэтому критически важно не допустить попадания вредоносного содержимого во внутренний периметр, – сказал Алексей Дашков, директор центра развития продуктов NGR Softlab. – В новой версии Системы управления безопасностью файлов мы сосредоточились на том, чтобы дать специалистам ИБ более гибкие инструменты для настройки политик обработки файлов и повысить общий уровень безопасности и управляемости платформы. В сумме эти возможности позволят организациям более гибко выстроить процессы контроля файлового обмена с помощью существующих средства защиты и сделают использование СЗИ максимально эффективным».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Мелешкин, «Цифра Банк»: Без формализации бизнес-процессов внедрение SOAR невозможно

Найдены максимальные уязвимости в знаменитой ОС для управления сетями

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке

В сети найден «конструктор», серийно изготовляющий вредоносы для всех основных ОС

Алексей Шляпин, ИТ-холдинг Т1: ИБ в ИТ-компаниях — базовое условие существования бизнеса

В США власти заплатили кибервымогателям дань в $1 млн

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще