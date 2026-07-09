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UserGate зарегистрировала товарный знак «Архитектура сетевого доверия»

Компания UserGate, российский разработчик решений в области кибербезопасности, сообщила о государственной регистрации товарного знака «Архитектура сетевого доверия». Регистрация подтверждает исключительное право компании на использование данного обозначения в отношении продуктов и услуг в области информационной безопасности.

Впервые о стратегии трансформации из вендора в архитектора сетевого доверия UserGate заявил 25 марта 2026 г. Новая концепция отражает качественный сдвиг в подходе компании к построению цифровой безопасности — от поставки отдельных продуктов к формированию комплексной доверенной сетевой среды для заказчика.

«Ключевым принципом компании UserGate является ее клиентоцентричность. Мы провели подробное исследование ценностей и потребностей наших заказчиков. И именно это послужило причиной создания новой концепции. В ее рамках начиная с 2025 г. мы проводим масштабную внутреннюю трансформацию всех процессов компании, включая развитие продуктового портфеля, практики тестирования, внедрения и сопровождения наших продуктов. В этой связи регистрацию товарного знака “Архитектор сетевого доверия” мы рассматриваем как концептуальный ориентир развития компании. Мы фиксируем не просто название, а наше обязательство перед рынком и клиентами: быть не только поставщиком “железа” и софта, а партнером, который формирует доверенную сетевую среду», — сказал Михаил Кадер, автор концепции архитектуры сетевого доверия, архитектор клиентского опыта будущего UserGate.

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«Товарный знак нужен не для того, чтобы “забрать себе” слово, картинку или другое обозначение и запретить всем его использовать. Его главная задача — помочь потребителю понять, кто оказывает услугу или продает товар и чего от этого товара или услуги можно ожидать. Когда заказчик видит знакомый товарный знак, он связывает его с определенным уровнем качества, репутацией и опытом. Регистрация, безусловно, обеспечивает защиту от недобросовестной конкуренции, но прежде всего она предоставляет потребителям средства гарантированного получения оригинальных товаров и услуг именно от того источника, которому они доверяют», — сказал патентный поверенный UserGate Александр Киселёв.

UserGate более 20 лет разрабатывает собственные технологии, которые лежат в основе продуктов сетевой и кибербезопасности. Решения вендора активно используются крупным бизнесом. По данным внутренней аналитики UserGate, продукты компании применяют примерно в каждой третьей компании из списка РБК‑500, и покрытие этого сегмента продолжает расти.

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