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Спрос на антифрод в отрасли интернет-торговли вырос на 20% в первом полугодии 2026 года

Компании, которые занимаются интернет-торговлей, наращивают спрос на сессионные и транзакционные антифрод системы, в первом полугодии 2026 г. он вырос на 20%, по сравнению за аналогичный период 2025 г. Эксперты «Кросстеха» подчеркивают, что антифрод-системы позволяют решить комплекс задач - платежное мошенничество и мошенничество в возвратах и доставке, активность ботов, утечки данных клиентов. Именно с этими вызовами сегмент e-commerce наиболее остро сталкивается в последние годы. Об этом CNews сообщили представители «Кросстеха».

В 2025 г. на отрасль ритейла и электронной торговли пришлось до 17-20% всех кибератак, при этом рост составил порядка 30-40%. В сфере мошенничества сегменту e-commerce характерны собственные схемы: перевод покупателя на оплату на сторонние платежные страницы, «безопасные доставки», когда деньги якобы замораживаются до получения, а также манипуляции, вынуждающие приобретать товары по завышенной цене.

Специалисты “Кросстеха” указывают, что в первом полугодии 2026 г. спрос в сегменте интернет-торговли увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом интерес к сессионному антифроду демонстрирует опережающие темпы роста по сравнению с транзакционными системами.

Транзакционный антифрод позволяет определить степень риска конкретной сделки и оперативно заблокировать её. Сессионный антифрод, в свою очередь, дает возможность отслеживать действия пользователя в рамках текущей сессии и пресекать их на основе нетипичной активности: при входе с нового устройства, в нехарактерное время, а также при аномальном поведении при выборе товаров или резкой смене местоположения.

«Если говорить о конкретике, мы сталкивались с разными задачами, которые решают антифрод-системы. У одного из наших заказчиков в сфере электронной торговли, транзакционный антифрод фиксирует подозрительные закупки: например, когда ,товары одной редкой категории скупаются и направляются в разные точки страны с целью парализовать продажи на время доставки и последующего возврата товара. За 2025 г. комплекс предотвратил не менее трех подобных атак. Другой заказчик с помощью сессионного антифрода решают задачу борьбы с нелегитимными ботами: платформа фиксирует аномальную активность и нетипичные характеристики телеметрии, например, отсутствие активности гироскопа, или подозрительное местоположение в метаданных сессии. Каждый месяц антифрод блокирует более 5 тыс. подобных бот-сессий, которые могут заниматься, к примеру, парсингом цен или сбором информации о структуре сайта для создания фишингового ресурса, – сказал Егор Норкин, архитектор ИБ «Кросстеха».

Эксперты интегратора подчеркивают, что спрос на подобные решения идет в основном от нижнего сегмента крупного бизнеса и среднего бизнеса. При этом антифрод-системы становятся все более доступными, так как российские вендоры активно практикуют предоставление своих решений по подписочной модели (SaaS). Такой подход позволяет компаниям исключить необходимость крупных стартовых инвестиций в закупку бессрочных лицензий и развертывание сложной in-house инфраструктуры.

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