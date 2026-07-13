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Аналитики МТС выяснили, кто в Хакасии чаще становился жертвой мошенников в 2026 году

МТС проанализировала активность телефонных аферистов за первые шесть месяцев 2026 г. Хотя общее число спам-вызовов в Хакасии снизилось в полтора раза по сравнению с 2025 г., высокая активность телефонных недоброжелателей в республике сохраняется. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Исследование аналитиков МТС показало, что жертвами телефонных мошенников в Хакасии чаще всего становились женщины 65 лет с доходом до 50 тыс. руб. На второе место по числу атак вышли мужчины 35-44 лет с доходом от 70 до 100 тыс. руб. Реже всего спамеры звонят молодым мужчинам от 18 до 24 лет. При этом самой распространенной схемой в республике стало обращение от имени банков, финансовых и коллекторских организаций.

Всего в 2026 г. МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала более 6 млн звонков, адресованных жителям республики. Общая длительность вызовов составила более 1 млн минут. В случае выявления подозрительного звонка «Защитник» самостоятельно отвечал на вызов, вел разговор и сэкономил таким образом жителям Хакасии более двух лет. При этом цифровому помощнику хватало в среднем 13 секунд, чтобы распознать афериста и прекратить с ним диалог.

«Наш сервис проверяет все номера, с которых приходит звонок. И если база проблемных номеров отображает звонок в категории спама, то он не доходит до абонента. Система работает эффективно благодаря платформе искусственного интеллекта, за секунды проверяет десятки тысяч номеров, распознает спам или потенциальную опасность в виде звонков от мошенников», — отметил директор МТС в Республике Хакасия Павел Фомин.

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