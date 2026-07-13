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Мошенники на Сахалине чаще всего звонят обеспеченным женщинам за тридцать

Компания МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Сахалинской области и составила «портрет жертвы» телефонных мошенников. Количество спам-звонков в первом полугодии 2026 г. сократилось на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., а чаще всего мошенники звонят женщины старше 35 лет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За шесть месяцев 2026 г. МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала на Сахалине более 6.5 млн звонков. Общая длительность опасных звонков составила более 1,5 млн минут. При этом продолжился тренд на снижение количества мошеннических и спам-атак. Позитивная тенденция связана со вступлением в силу ряда законов, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством, а также с совершенствованием ИИ-инструментов.

Аналитики МТС также выяснили, что чаще всего телефонные мошенники звонят женщинам 35-44 лет с доходом от 100 тыс. руб. На втором месте — мужчины 45-54 лет, зарабатывающие до 150 тыс. рублей в месяц. Мошеннические вызовы поступают сахалинцам в основном по вторникам, средам и пятницам с пиком активности с 11:00 до 13.00.

«Несмотря на существенное снижение нежелательных звонков сахалинцам в 2026 г. по сравнению с прошлым годом, проблема телефонного мошенничества по-прежнему актуальна. Поэтому мы постоянно совершенствуем технологии и алгоритмы искусственного интеллекта, направленные на распознавание таких вызовов. Так, сейчас ИИ успешно определяет признаки обмана и предупреждает о возможном мошенничестве уже во время разговора. Кроме того, «Защитник» сигнализирует о мошеннических вызовах близким. Это позволяет создать дополнительный уровень защиты от злоумышленников, которые пытаются войти в доверие к пожилым людям и детям», — сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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