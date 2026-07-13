МТС избавила красноярцев от более 5 млн минут разговоров с мошенниками

МТС проанализировала активность телефонных аферистов за первые шесть месяцев 2026 г. Хотя общее число спам-вызовов в Красноярском крае снизилось в полтора раза по сравнению с 2025 г., высокая активность телефонных недоброжелателей в регионе сохраняется. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего в 2026 г. МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала более 21 млн звонков, адресованных красноярцам. Общая длительность вызовов составила более 5 млн минут. То есть в случае выявления подозрительного звонка «Защитник» самостоятельно отвечал на вызов, вел разговор и сэкономил таким образом жителям края более 10 лет. При этом цифровому помощнику хватало в среднем 14 секунд, чтобы распознать афериста и прекратить с ним диалог.

Самой распространенной схемой в регионе стало обращение от имени банков, финансовых и коллекторских организаций. При этом красноярцев не обошли стороной и классические приемы обмана: звонки от имени государственных органов, пенсионных и социальных служб с предложением решить проблему — спасти деньги от мошенников, обновить персональные данные и другие. Больше спамеры звонят мужчинам старше 65 лет с доходом не более 30 тыс. руб., а реже всего — молодым женщинам от 18 до 24 лет.

«Современные мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, и порой даже бдительные люди попадаются на их уловки. Важно оставаться внимательными во время телефонных разговоров с незнакомцами. Не раскрывайте персональные данные, не вводите коды из СМС и не переходите по подозрительным ссылкам. Если звонок вызывает сомнения, сразу завершите разговор. Для защиты от мошенничества мы развиваем ИИ-системы, которые помогают быстро распознавать и блокировать нежелательные звонки. Например, искусственный интеллект МТС способен определять признаки мошенничества и предупреждать пользователя о потенциальной опасности прямо во время разговора», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.