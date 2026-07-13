Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

МТС избавила красноярцев от более 5 млн минут разговоров с мошенниками

МТС проанализировала активность телефонных аферистов за первые шесть месяцев 2026 г. Хотя общее число спам-вызовов в Красноярском крае снизилось в полтора раза по сравнению с 2025 г., высокая активность телефонных недоброжелателей в регионе сохраняется. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего в 2026 г. МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала более 21 млн звонков, адресованных красноярцам. Общая длительность вызовов составила более 5 млн минут. То есть в случае выявления подозрительного звонка «Защитник» самостоятельно отвечал на вызов, вел разговор и сэкономил таким образом жителям края более 10 лет. При этом цифровому помощнику хватало в среднем 14 секунд, чтобы распознать афериста и прекратить с ним диалог.

Самой распространенной схемой в регионе стало обращение от имени банков, финансовых и коллекторских организаций. При этом красноярцев не обошли стороной и классические приемы обмана: звонки от имени государственных органов, пенсионных и социальных служб с предложением решить проблему — спасти деньги от мошенников, обновить персональные данные и другие. Больше спамеры звонят мужчинам старше 65 лет с доходом не более 30 тыс. руб., а реже всего — молодым женщинам от 18 до 24 лет.

«Современные мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, и порой даже бдительные люди попадаются на их уловки. Важно оставаться внимательными во время телефонных разговоров с незнакомцами. Не раскрывайте персональные данные, не вводите коды из СМС и не переходите по подозрительным ссылкам. Если звонок вызывает сомнения, сразу завершите разговор. Для защиты от мошенничества мы развиваем ИИ-системы, которые помогают быстро распознавать и блокировать нежелательные звонки. Например, искусственный интеллект МТС способен определять признаки мошенничества и предупреждать пользователя о потенциальной опасности прямо во время разговора», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Мелешкин, «Цифра Банк»: Без формализации бизнес-процессов внедрение SOAR невозможно

Власти установили для детей нормы пользования гаджетами. До 16 лет - не более двух часов в день

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта

ИИ-помощники программистов заставляют срабатывать антивирусы. Они считают, что их атакуют

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

Найдены максимальные уязвимости в знаменитой ОС для управления сетями

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще