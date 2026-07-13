UDV Group: мошенники начали маскировать фишинг под кнопку «Отписаться»

Злоумышленники начали использовать кнопку «Отписаться» в email-рассылках как приманку для сбора данных и проверки активности почтовых адресов. Такая схема пока не стала массовым трендом, но уже выглядит как новая волна фишинга, рассчитанная на привычное поведение пользователей. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

Сценарий строится на простой психологической реакции. Пользователь получает много рассылок, рекламных писем и уведомлений, поэтому кнопка «Отписаться» воспринимается как безопасное действие для очистки почтового ящика. Этим и пользуются злоумышленники: вредоносная ссылка маскируется под стандартный элемент письма, который обычно не вызывает такой настороженности, как вложение или кнопка «Оплатить».

По словам экспертов UDV Group, сама техника не является принципиально новой. Злоумышленники по-прежнему используют фишинговые ссылки, формы сбора данных и поддельные страницы. Изменилась упаковка: вместо прямого перехода на «акцию», «доставку» или «личный кабинет» жертву подталкивают к действию, которое выглядит нейтральным и даже полезным.

При клике по такой кнопке возможны разные сценарии. В простейшем случае злоумышленники подтверждают, что адрес активен, а пользователь готов взаимодействовать с письмами. Это повышает ценность адреса для дальнейших рассылок. Более опасный вариант – переход на страницу с формой, где пользователя просят указать телефон, дополнительные контакты, причину отказа от рассылки или другие данные. В отдельных случаях ссылка может вести к загрузке файла или странице для кражи учетных данных.

«Сама по себе кнопка “Отписаться” не является новым инструментом атаки. Новым здесь становится контекст: злоумышленники используют усталость людей от рассылок и привычку быстро наводить порядок в почте. Чаще всего цель такой схемы – не мгновенно заразить устройство, а подтвердить активность адреса и собрать дополнительные данные о пользователе. Но если после перехода начинается загрузка файла или появляется форма для ввода логина, пароля, телефона или другой информации, риски становятся значительно выше», – отметил Денис Назаренко, руководитель отдела технической поддержки продаж UDV Group.

По его словам, по сравнению с 2024-2025 гг. фишинговые письма стали визуально качественнее. Злоумышленники активнее используют ИИ, открытые данные и ранее утекшую информацию, чтобы делать сообщения более прицельными. Письмо может имитировать стиль реальной рассылки, учитывать интересы пользователя или сферу его работы. При этом ошибки по-прежнему встречаются: например, несоответствие города, странный домен отправителя, нетипичный язык письма или ссылка, ведущая не на сайт компании.

Для корпоративной среды такая схема чаще остается менее опасной, чем целевые атаки через вложения или поддельные сервисы. Большинство сотрудников не используют рабочую почту для личных подписок. Однако в случае таргетированной рассылки фишинговая «отписка» может стать одним из элементов атаки на компанию: через сбор данных, кражу учетной записи или загрузку вредоносного файла.

В UDV Group рекомендуют не нажимать кнопку «Отписаться» в подозрительных письмах, а использовать встроенные функции почтового клиента, блокировку отправителя или отправку письма в спам. Если пользователь уже перешел по ссылке, не нужно вводить данные или скачивать файлы. При подозрении на компрометацию учетной записи стоит сменить пароль, завершить активные сессии и сообщить в ИБ-службу, если письмо пришло на корпоративную почту.