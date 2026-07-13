Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

Жителей Республики Алтай защитили от двух с половиной лет разговоров с мошенниками

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические и спам-звонки Республике Алтай в первом полугодии 2026 г. Чаще всего злоумышленники пытались дозвониться от имени организаций по инвестициям и дополнительному доходу. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам первого полугодия 2026 г. наблюдается снижение общего числа мошеннических вызовов по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. По данным сервиса «МТС Защитник», в регионе с начала этого года были заблокированы больше 6 млн нежелательных звонков. Решения на базе искусственного интеллекта и Big Data сэкономили жителям республики более 1 млн минут, это почти два с половиной года несостоявшихся разговоров с недоброжелателями.

Злоумышленники чаще всего предпочитали использовать классические схемы обмана: мошенники совершали звонки от имени государственных органов, пенсионных и социальных служб, а также вызовы под видом курьеров почтовых служб и маркетплейсов.

«В общении по телефону с незнакомыми людьми прежде всего стоит полагаться на собственную осмотрительность — именно личная бдительность остается главным заслоном от обмана. Не сообщайте никому персональные данные, не вводите коды из СМС и не переходите по сомнительным ссылкам; если в ходе разговора появляются хоть малейшие сомнения в честности собеседника, разумнее сразу положить трубку. При этом на страже безопасности стоят и технологии МТС: встроенная система на базе искусственного интеллекта ежедневно анализирует телефонные номера более чем по 200 критериям, позволяющим выявить признаки мошенничества, и может предупредить о потенциальной угрозе прямо во время звонка. А учитывая, что преступные схемы становятся все более хитроумными, такая многоуровневая защита особенно актуальна», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Самое большое число нежелательных вызовов в первом полугодии на одного человека было зафиксировано в соседнем Алтайском крае — жителю Барнаула мошенники позвонили почти 16 тыс. раз. Все подозрительные звонки были успешно выявлены и заблокированы сервисом «МТС Защитник».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Мелешкин, «Цифра Банк»: Без формализации бизнес-процессов внедрение SOAR невозможно

Власти установили для детей нормы пользования гаджетами. До 16 лет - не более двух часов в день

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта

ИИ-помощники программистов заставляют срабатывать антивирусы. Они считают, что их атакуют

Алексей Шляпин, ИТ-холдинг Т1: ИБ в ИТ-компаниях — базовое условие существования бизнеса

Найдены максимальные уязвимости в знаменитой ОС для управления сетями

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще