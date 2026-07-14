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Пожилые нижегородки и мужчины средних лет стали главными мишенями мошенников в 2026 году

МТС проанализировала, поступавшие нижегородцам нежелательные звонки за первое полугодие 2026 г. С помощью сервиса «Защитник» было заблокировано более 12,6 млн таких вызовов в Нижегородской области. Анализ показал, что тактика злоумышленников разделилась на два сценария: массовый обзвон уязвимых групп населения и точечные атаки на экономически активных граждан. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Абсолютный лидер по количеству заблокированных мошеннических и спам-звонков — женщины старше 65 лет. Высокая уязвимость этой категории напрямую связана с меньшей цифровой грамотностью и высоким уровнем доверия к звонкам от имени «сотрудников банков» или «служб безопасности». На эту группу пришелся пик концентрации атак. Мужчины той же возрастной категории (65+) также входят в группу повышенного риска, хотя и уступают женщинам по общему количеству целевых звонков. Вторая ключевая мишень — мужчины трудоспособного возраста (25–44 года). Эту аудиторию злоумышленники рассматривают как финансово обеспеченную и активно использующую кредитные продукты.

За первое полугодие 2026 г. в Нижегородской области было заблокировано более 2,9 млн минут нежелательных звонков — это эквивалентно 5,5 годам непрерывных разговоров. Средняя продолжительность одного спамерского дозвона составила 13 секунд. Пик активности мошенников пришелся на март и май, когда злоумышленники использовали праздники для маскировки под уведомления о выигрышах, государственных выплатах или эксклюзивных акциях. Хотя точечные атаки нацелены на хищение средств, часть заблокированных вызовов — это классический рекламный спам, который не несет прямой финансовой угрозы, но регулярно отвлекает и раздражает абонентов. Чаще всего жителям досаждали предложения товаров, финансовые услуги и звонки от коллекторов.

«Сегодня цифровая гигиена стала необходимостью для сохранения сбережений. Сервисы для цифровой безопасности помогают фильтровать нежелательные звонки, защищая пользователей не только от потери времени, но и от психологического давления, утечки персональных данных и финансовых потерь. Помимо автоматической блокировки номеров, существуют инструменты персональной защиты. Например, функция «Безопасный звонок» анализирует разговор в реальном времени. Если искусственный интеллект обнаруживает характерные маркеры мошенничества, например, упоминания счетов, переводов, кодовых слов, система тут же предупреждает абонента прямо во время разговора», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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