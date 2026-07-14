«Свеза» усилила безопасность производства с помощью цифровых технологий

Фанерный комбинат лесопромышленной группы «Свеза» в Санкт-Петербурге расширяет применение цифровых технологий на производстве. Предприятие внедряет интеллектуальные системы контроля, автоматизирует процессы безопасности и продолжает модернизацию производственной инфраструктуры. Новые решения помогают снизить влияние человеческого фактора и сделать работу сотрудников безопаснее. Об этом CNews сообщили представители группы «Свеза».

Одним из последних проектов стала установка на вилочных погрузчиках системы контроля сближения «транспорт — человек» с использованием искусственного интеллекта. Датчики анализируют пространство вокруг техники и предупреждают водителя о приближении человека. Еще одно решение специалисты комбината реализовали собственными силами: на траверсной тележке линии сращивания большеформатной фанеры установлены лидары безопасности. Они непрерывно сканируют рабочую зону и автоматически останавливают оборудование при появлении препятствия.

Развитие цифровых решений дополняет масштабная программа технического обновления предприятия. В 2026 г. на всех производственных участках планируется внедрить систему блокировки источников энергии при обслуживании оборудования (LOTO). Она исключает возможность случайного запуска оборудования во время проведения ремонтных и сервисных работ. Кроме того, на комбинате установят гобо-проекторы, которые формируют световые предупреждающие зоны в местах движения техники и персонала. Одновременно продолжается модернизация систем пожарной сигнализации в производственных цехах.

«Цифровые технологии становятся важной частью современной системы производственной безопасности. Они помогают своевременно выявлять потенциальные узкие места, дополняют работу сотрудников и делают производственные процессы более надежными. Но ни одна технология не заменит ответственного отношения людей к своей работе. Поэтому мы продолжим развивать систему производственной безопасности, внедряя новые инструменты для защиты наших сотрудников», — сказала Екатерина Парамонова, руководитель службы по охране труда, промышленной безопасности и экологии комбината «Свеза» в Санкт-Петербурге.

Технические решения являются частью комплексной программы по развитию культуры безопасности на предприятии. На комбинате регулярно проходят обучение сотрудников, круглые столы по охране труда и оценка производственных рисков. Одновременно реализуется проект по трансформации системы охраны труда и промышленной безопасности, направленный на развитие проактивного подхода к управлению рисками и дальнейшее внедрение современных технологий в производственные процессы.