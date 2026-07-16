30% компаний увольняют сотрудников после инцидентов с коммерческой тайной

Компания «СерчИнформ» представила результаты опроса по теме «Практика защиты коммерческой тайны». В опросе приняли участие 70 российских компаний. Вопросы касались особенностей защиты информации, относящейся к коммерческой тайне, а также инцидентов, которые допускают сотрудники при работе с такими данными. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

По данным «СерчИнформ», больше половины опрошенных (53%) компаний сталкивались с попытками неправомерного доступа или разглашением КТ со стороны сотрудников компании, 21% фиксировали инциденты с коммерческой тайной по вине контрагентов и подрядчиков.

При этом, лишь 5% компаний доводили инциденты с коммерческой тайной до суда. Большинство компаний назначали нарушителям выговор (40%) или увольняли их (30%). Однако почти четверть компаний (23%) не предпринимали никаких мер, если фиксировали инциденты с коммерческой тайной.

У 42% компаний возникали трудовые или гражданские споры с сотрудниками или контрагентами о неправомерном доступе, разглашении, использовании коммерческой тайны.

«Результаты опроса показали, что большинство опрошенных решают вопросы нарушения режима коммерческой тайны внутри организаций. В первую очередь это связано с практикой трудовых споров: суды не всегда встают на сторону компаний. С другой стороны, объем прямых убытков от утечки коммерческой тайны сложно оценить. Однако, есть позиции судов в случаях, когда вина сотрудника в инциденте и наличие режима КТ были доказаны. Компаниям удавалось привлечь нарушителей к ответственности и возместить ущерб. Компаниям с техническими средствами защиты намного проще доказать, что был нарушен режим коммерческой тайны. Показатели систем помогают обосновать факт разглашения конфиденциальной информации и определить причастных», – сказал Дмитрий Вощуков, специалист по связям с государственными органами «СерчИнформ».

По данным опроса, в большинстве (65%) компаний утверждены положение о коммерческой тайне и перечень сведений, составляющих КТ. В 18% компаний утвержден только один из документов.

В большинстве компаний ИБ-специалисты так или иначе участвуют в защите коммерческой тайны. В 35% опрошенных компаний ИБ-отдел отвечает за защиту коммерческой тайны, в 44% компаний ИБ-отдел оказывает содействие подразделению, ответственному за защиту коммерческой тайны.

Лишь 35% компаний маркируют бумажные и электронные документы, а также носители информации, 18% маркируют только электронные документы и носители информации. 18% опрошенных признались, что не занимаются маркировкой информации, составляющей коммерческую тайну.

«В условиях, когда основная часть переписки и документооборота перешла в электронный формат, основным риском в части защиты коммерческой тайны становится передача именно цифровых данных. Почти половина компаний не применяет маркировку коммерческой тайны к файлам и носителям цифровой информации и, при утечках, эти организации не смогут уверенно рассчитывать на защиту своих прав в судах», – сказал Дмитрий Вощуков, специалист по связям с государственными органами «СерчИнформ».

Наиболее распространенными способами разграничения доступа к коммерческой тайне среди опрошенных компаний являются: ограничение физического доступа к документам и материальным носителям с КТ (56%), использование встроенных средств операционной системы для управления доступом (47%) и издание локальных документов, регламентирующих права доступа (44%).* Лишь 23% компаний используют специализированные средства (системы аудита и защиты файловых хранилищ, иные СЗИ от НСД) для управления доступом к сведениям, составляющим коммерческую тайну.

Также аналитики «СерчИнформ» выяснили, как российские компании защищают коммерческую тайну от утечки. 47% опрошенных используют средства защиты от утечек информации (DLP), 30% используют криптографические средства и 32% используют другие средства защиты информации. 16% ответили, что не используют технические средства для защиты коммерческой тайны.*

* вопросы с возможностью выбрать несколько вариантов ответов