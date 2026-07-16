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ГК InfoWatch обновила решения для защиты АСУ ТП

ГК InfoWatch выпустила обновленные решения для защиты промышленной сетевой инфраструктуры — «InfoWatch ARMA Стена (NGFW) 4.9» и InfoWatch ARMA Management Console 2.3. В них расширены возможности по защите сети и централизованного управления защитой, добавлена поддержка новых промышленных протоколов для полного контроля трафика АСУ ТП. Об этом CNews сообщил представитель InfoWatch.

В релизе межсетевого экрана нового поколения «InfoWatch ARMA Стена (NGFW) 4.9» функционал глубокой инспекции промышленных протоколов с разбором до уровня команд интегрирован в веб-интерфейс — он доступен без командной строки. Это позволяет точечно блокировать или разрешать отдельные операции. Число поддерживаемых промышленных протоколов передачи данных достигло 21. Среди новых — UNET (ТРЭИ), IEC 60870-5-104, OPC DA, DLMS/COSEM (протокол СПОДЭС), «Круг» (KRUG), ADS PROFINET (PNIO-CM, RT), DNP3 и EtherCAT.

Обновление позволяет бесшовно мигрировать на «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» с межсетевого экрана InfoWatch Industrial Firewall — переносятся настройки безопасности, маршрутизации и интерфейсов. Вместе с этим «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» обеспечивает привычную для пользователей InfoWatch Industrial Firewall поддержку ГОСТ-алгоритмов шифрования для OpenVPN. Это позволяет строить доверенные VPN-сети для госсектора и КИИ. В новой версии добавлены динамические группы для правил межсетевого экрана, расширены возможности балансировки нагрузки, появились новые сервисы и инструменты диагностики.

Также выпущена новая версия InfoWatch ARMA Management Console 2.3 — это центр управления всеми решениями InfoWatch ARMA. Релиз повышает автоматизацию рутинных операций и упрощает администрирование: в нем появились возможности создания, настройки и редактирования кластеров «ARMA Стена (NGFW)» из веб-интерфейса, поддержка российской ОС Astra Linux и мониторинг данных в системном журнале.

«Рост числа кибератак на российскую промышленность требует постоянного развития и совершенствования систем защиты. Теперь межсетевой экран нового поколения InfoWatch ARMA Стена поддерживает 21 промышленный протокол АСУ ТП, благодаря чему наше решение можно развернуть практически на любом предприятии — будь то ТЭК, нефтегаз или химико‑технологическое производство. Мы повышаем автоматизацию и минимизируем риски ошибок из-за человеческого фактора, чтобы ИБ-специалисты смогли увереннее противостоять угрозам», — сказал руководитель отдела развития продуктов InfoWatch ARMA Михаил Яблоков.

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