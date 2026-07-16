SkyDNS и ITON объявляют о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

SkyDNS объявляет о начале сотрудничества с компанией ITON, российским системным интегратором в области безопасности и доступности информационных активов. Партнерство позволит расширить доступ российского бизнеса к решениям превентивной защиты от интернет-угроз и усилить безопасность корпоративной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители SkyDNS.

В рамках соглашения ITON будет предлагать своим клиентам решение SkyDNS, которое выявляет и блокирует опасную активность до установления соединения с вредоносным ресурсом. Облачный сервис автоматически блокирует современные угрозы на уровне DNS: фишинг, вредоносное ПО, ботнеты и C2-коммуникации, DNS-туннелирование, DGA-домены, а также Zero-Day атаки.

Компании сосредоточатся на проектах, где важно встроить дополнительный уровень контроля в действующую ИБ-архитектуру без сложной перестройки инфраструктуры. Это снижает риски заражения, утечек данных и скрытой связи зараженных устройств с управляющей инфраструктурой злоумышленников.

«Для нас партнерство с ITON — это возможность сделать превентивную DNS-защиту доступнее для организаций, которым важно не просто закрывать отдельные задачи ИБ, а выстраивать эшелонированную защиту периметра. Экспертиза партнера в системной интеграции поможет заказчикам быстрее внедрять решение и сразу получать видимый результат», — отметил Александр Лебедев, директор по работе с партнерами SkyDNS.

«Сотрудничество со SkyDNS обогатит наш портфель современным инструментом против актуальных интернет-угроз. DNS-защита SkyDNS помогает замечать подозрительную активность до развития инцидента — это особенно важно для компаний с критически важной инфраструктурой и чувствительными данными, где любая утечка, простой или потеря контроля над сетевой активностью несут серьезные риски», — отметил Борис Полуфманов, директор по работе с партнерами компании ITON.

Совместная работа SkyDNS и ITON позволит заказчикам использовать современные российские инструменты для повышения устойчивости корпоративной инфраструктуры. В рамках партнерства также запланированы совместные мероприятия, вебинары, обучающие сессии и другие активности, направленные на повышение осведомленности о современных интернет-угрозах и практиках их предотвращения.