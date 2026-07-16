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В России впервые застраховали платформу кастодиального хранения от взлома

«Ингосстрах» застраховал платформу «Цифровое казначейство» для работы с цифровыми активами от Web3 Tech от киберрисков. Организатором сделки выступил страховой брокер Mikon. Об этом CNews сообщили представители Web3 Tech.

Участники рынка готовятся к появлению легальной инфраструктуры для хранения и обслуживания цифровых активов. Механизмы страховой защиты формируются заранее, чтобы к моменту запуска они уже могли работать вместе с технологической и операционной частью.

«Для рынка цифровых активов важно готовить защитные механизмы до начала массовой операционной деятельности, а не после первых инцидентов. Когда легальная инфраструктура цифровых депозитариев начнет работать, через нее пойдут потоки цифровых активов миллионов реальных клиентов. В этот момент времени на “раскачку” уже не будет, поэтому страховая защита должна быть встроена в модель работы заранее», — Артем Калихов, генеральный директор Web3 Tech.

Объектом страховой защиты стали криптовалютные активы, хранящиеся на платформе «Цифровое казначейство». Застрахованной платформой владеет дочерняя компания Web3 Tech АО «Волтари», недавно вошедшая в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА).

Среди ключевых страховых событий эксперты выделили кибератаку на компанию, внедрение вредоносных компьютерных программ в ее информационную систему и непредвиденные технические сбои в ее работе. Эти события покрываются полисом в той мере, в какой они могут привести к утрате данных, хищению криптовалютных активов, а также дополнительным расходам, возникающим в связи с киберинцидентом. Отдельно предусмотрено возмещение вреда третьим лицам: как в случае нарушения конфиденциальности их данных, так и при причинении вреда их имущественным и неимущественным интересам.

«Мы совместно с “Ингосстрахом” начали готовиться к страхованию криптовалютных активов ещё в 2023 году. Уже тогда было понятно, что спрос на надёжное криптокастодиальное хранение будет расти по мере развития регуляторного контура, а как следствие, и потребность в страховой защите. Совокупный объём рынка страхования этого сегмента прогнозируем на уровне 30-40 млрд к июню 2027 года», — Михаил Кокин, основатель специализированного страхового брокера для криптобизнеса Mikon.

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Проект федерального закона «О цифровой валюте и цифровых правах» № 1194918-8 находится на стадии рассмотрения – статус цифрового депозитария пока не закреплен в действующем нормативном поле, а соответствующая операционная деятельность еще не запущена. При этом документом закрепляется ключевой принцип: третья сторона, хранящая активы клиента, несёт за них ответственность. С технической точки зрения эту функциональность выполняет кастодиальная платформа.

При кастодиальном хранении приватные ключи от криптоактивов клиента генерируются и хранятся третьей стороной, которая несет ответственность за их сохранность и исполняет транзакции по поручению владельца. Так работает «Цифровое казначейство» — это платформа для кастодиального хранения и операций с цифровыми активами, разработанная Web3 Tech, и построенная на базе сертифицированных российских программно-аппаратных криптографических решений.

Решение позволяет биржам, банкам, брокерам, криптофондам, поставщикам ликвидности и другим компаниям организовать кастодиальное хранение и управление криптовалютой и другими цифровыми активами. Платформа помогает безопасно выполнять и контролировать операции, распределять роли и права доступа, соблюдать внутренние политики и ПОД/ФТ проверки.

«Рынок сталкивается с растущей нагрузкой на криптокастодиальное хранение из-за рисков кибератак. Страховой полис для платформы Web3 Tech — новый для российского рынка продукт, разработка которого была продиктована потребностью самой отрасли: обеспечить управление этим риском. Это повысит доверие участников рынка к цифровым депозитариям и создаст условия для притока капитала», – Дмитрий Шишкин, начальник управления страхования ответственности «Ингосстрах».

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