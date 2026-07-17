Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Кадры
|

На ВМК МГУ разработали учебный полигон по безопасности облачных технологий

На факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ разработали учебный полигон для практической подготовки студентов по безопасности облачных технологий. Для его реализации используется облачная инфраструктура Yandex Cloud, позволяющая выполнять лабораторные работы, моделировать реальные сценарии кибератак и проводить соревнования по информационной безопасности в изолированной вычислительной среде. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Курс «Безопасность облачных технологий» создан на кафедре информационной безопасности ВМК МГУ в рамках магистерской программы «Искусственный интеллект в кибербезопасности». Студенты изучают контейнеризацию, виртуализацию, принципы построения облачной инфраструктуры и методы её защиты, а также получают практический опыт работы с современными средствами обеспечения информационной безопасности.

Для практической части курса была создана специальная инфраструктура. Это дает возможность одновременно проводить лабораторные работы для десятков участников, обеспечивая изоляцию рабочих окружений и возможность восстановления их исходного состояния после выполнения заданий.

Практическая подготовка включает два формата. Во время лабораторных работ студенты самостоятельно создают и настраивают вычислительную инфраструктуру, а в рамках соревнований по информационной безопасности формата Capture the Flag (CTF) решают задачи, основанные на моделировании реальных уязвимостей компьютерных систем.

Учебный полигон развивается с 2021 г. За это время были созданы новые лабораторные работы, демонстрационные стенды и средства автоматического развёртывания учебных окружений. Сегодня курс включает более 14 лекций, семь лабораторных работ и более 12 практических заданий соревновательного формата.

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры
Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры цифровизация

«При разработке курса было важно, чтобы студенты получали опыт работы с реальными сценариями атак и защиты информационных систем. Практическая подготовка позволяет лучше понять принципы обеспечения безопасности современной вычислительной инфраструктуры», — сказал преподаватель МГУ, эксперт по информационной безопасности, автор курса Антон Жаболенко.

Разработанный учебный полигон используется в образовательном процессе ВМК МГУ и позволяет готовить специалистов в области информационной безопасности, ориентированных на решение практических задач.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке

Крупное подразделение Coca-Cola в США парализовано трояном-шифровальщиком

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

Стройплощадку дата-центра Microsoft закидали «бомбочками» с кислотой, чтобы ускорить коррозию арматуры

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

Данные пользователя за 25 лет пропали из облака Microsoft. Восстановление невозможно из-за правил «внутренней кухни» корпорации

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще