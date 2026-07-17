Positive Technologies и «Цифровые решения» подтвердили совместимость продуктов для технологической инфраструктуры

Positive Technologies и «Цифровые решения», российский производитель сетевого оборудования, протестировали совместимость продуктов для защиты промышленных инфраструктур. В результате проверки была подтверждена успешная совместная работа ответвителя трафика DS Copper-TAP, агрегатора с однонаправленной передачей данных DS Diod и брокера сетевых пакетов DS Integrity EVO с системой обеспечения киберустойчивости промышленных инфраструктур PT ISIM. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Такая комбинация позволит предприятиям обеспечивать защищенность промышленного сегмента от киберугроз и выполнить требования регуляторов в области кибербезопасности объектов КИИ.

Оборудование «Цифровых решений» включено в реестр российской промышленной продукции и применяется в крупных корпорациях различных отраслей, включая финансовый сектор, энергетику, ритейл и государственный сектор. В свою очередь, PT ISIM входит в реестр российского ПО и сертифицирован ФСТЭК России. Технологическая совместимость продуктов Positive Technologies и «Цифровых решений» дает компаниям возможность использовать их как единое решение для эффективного мониторинга сетевой безопасности промышленных инфраструктур. Кроме того, решение подходит для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), которым необходимо обеспечивать защиту в соответствии с требованиями российского законодательства и отраслевых регуляторов в сфере информационной безопасности.

Испытания показали стабильную и надежную работу всех протестированных решений. Продукты «Цифровых решений» обеспечивали надежный сбор данных из технологической сети — как полной копии сетевого трафика, так и событий безопасности с агентов, установленных на конечных узлах. При этом физическая изоляция технологической сети обеспечивалась за счет гарантированной однонаправленной передачи данных. Кроме того, были протестированы функции оптимизации трафика брокера сетевых пакетов, включая фильтрацию нерелевантного трафика и удаление дубликатов пакетов.

PT ISIM обнаруживает активы в сети, определяет промышленные протоколы, а также анализирует трафик, поступающий из разрозненных источников, обеспечивая полную видимость технологического сегмента. За счет этого продукт выявляет актуальные киберугрозы и таргетированные атаки, а также позволяет своевременно реагировать на опасные или подозрительные действия.

«Обеспечение киберустойчивости технологических сетей невозможно без непрерывного мониторинга данных событий, контроля конфигураций и состояний компонентов систем промышленной автоматизации, — сказал Дмитрий Даренский, руководитель практики промышленной кибербезопасности, Positive Technologies. — Корректная работа решений снижает риски нанесения непоправимого ущерба в производственных процессах, что позволяет компаниям выйти за рамки формального выполнения регуляторных требований и построить по-настоящему защищенную промышленную экосистему».

«Для эффективной защиты промышленных инфраструктур необходимо обеспечивать не только качественный сбор и анализ данных, но и одновременную физическую изоляцию технологических сегментов. Совместное использование продуктов “Цифровых решений” и Positive Technologies значительно повышает результативность обнаружения угроз и открывает нашим заказчикам новые возможности для защиты критической информационной инфраструктуры», — сказала Алина Павлова, руководитель отдела продвижения продуктов компании «Цифровые решения».