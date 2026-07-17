В Туве мошенники чаще всего звонят людям среднего возраста

МТС с помощью решения «Защитник» изучила характер нежелательных звонков жителям Республики Тыва за шесть месяцев 2026 года. Чаще всего мошенники и спамеры пытались дозвониться мужчинам и женщинам в возрасте 35-44 лет со средним уровнем дохода. Злоумышленники использовали уже ставшие классическими схемы обмана. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мошенники звонили от имени государственных органов, социальных служб, курьеров и сотрудников маркетплейсов. Рекламные звонки, на которые жители региона не давали согласия, чаще всего были связаны с финансовыми услугами и опросами. Всего в первом полугодии с навязчивой рекламой или в преступных целях до абонентов Тывы пытались дозвониться 4,4 млн раз, что на 30% меньше, чем годом ранее. Все подозрительные вызовы были заблокированы.

Аналитики МТС связывают наметившийся тренд на снижение количества нежелательных звонков с использованием направленных на борьбу со спамом и телефонным мошенничеством VoiceTech*-решений. В частности, для распознавания речи и анализа контекста разговора применяется искусственный интеллект.

«Мы делаем все возможное, чтобы разговор мошенника с абонентом не состоялся. База номеров, на основании которой алгоритмы принимают решение о блокировке, постоянно обновляется. Случаи, когда злоумышленникам удаётся обойти защитные фильтры, становятся всё более редкими. Здесь на помощь приходит искусственный интеллект: нейросеть, обученная на примерах диалогов с мошенниками, способна распознать опасность уже на первой минуте разговора. С предварительного согласия абонента робот присоединяется к звонку и в случае угрозы подает сигнал, который на том конце провода не услышат», — сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

* Голосовые технологии