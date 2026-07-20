F6 обнаружила мошеннические сайты с «трансляциями» матчей ЧМ-2026

F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, обнаружила новую волну мошеннических сайтов, созданных специально к Чемпионату мира по футболу FIFA 2026. Злоумышленники создали около 100 ресурсов, которые обещают бесплатный показ популярных матчей, а затем оформляют пользователям скрытую подписку с регулярными списаниями средств с банковской карты. Об этом CNews сообщили представители F6.

Эксперты департамента Digital Risk Protection компании F6 выявили 98 ресурсов, которые маскируются под страницу спортивного телеканала с записью трансляций полуфиналов Франция — Испания, Англия — Аргентина и других матчей ЧМ по футболу.

Пиратский матч

Пользователь попадает на мошеннический ресурс по ссылке из поисковой выдачи или через видеохостинги, где злоумышленники размещают ролики с обещанием бесплатного просмотра матчей. В некоторых случаях ссылка ведет сначала на промежуточную страницу или проходит через цепочку переадресаций (таких ресурсов найдено около 20), после чего пользователь оказывается на поддельном сайте.

Внешне ресурс напоминает привычный пиратский онлайн-кинотеатр. На странице размещен видеоплеер с логотипом телеканала, который создает впечатление, что запись действительно доступна для просмотра. Через несколько секунд после запуска видео на экране появляется сообщение: «Для продолжения просмотра требуется регистрация». Пользователю предлагают указать номер телефона, после чего его перенаправляют на страницу оплаты.

Активация доступа

Для активации доступа мошенники предлагают оплатить всего 10-12 руб. При этом создается впечатление, что это единовременный платеж за просмотр записи матча. На самом деле 10 руб. — это стоимость пробного периода продолжительностью 24 часа. После его окончания автоматически начинает действовать платная подписка, и с банковской карты пользователя списывается 360 руб. каждые семь дней.

Таким образом, стоимость такой «подписки» достигает около 1,5 тыс. руб. в месяц, что значительно превышает цену легальных спортивных стриминговых сервисов. Информация об автоматическом продлении размещена только в пользовательском соглашении, которое большинство пользователей не читает. Там же указано, что если в момент очередного списания на карте недостаточно средств, попытки списания будут повторяться в течение 35 дней.

Какие риски несут пользователи

По оценке специалистов F6, подобные ресурсы опасны не только скрытыми списаниями. Передавая данные мошенникам, пользователь фактически сообщает им номер мобильного телефона; реквизиты банковской карты. Эти сведения впоследствии могут использоваться в других мошеннических схемах, включая телефонное мошенничество, фишинговые атаки и попытки компрометации банковских аккаунтов.

«Если раньше злоумышленники чаще использовали в подобных схемах популярные фильмы и сериалы, то теперь они оперативно подстраиваются под Чемпионат мира по футболу. Событие с огромной аудиторией, и интересом болельщиков используется как приманка для оформления скрытых подписок и получения платежных данных пользователей, — сказала Эвелина Переходюк, ведущий аналитик первой линии CERT F6. — Мы рекомендуем смотреть спортивные трансляции только на официальных площадках, внимательно проверять адрес сайта и с осторожностью относиться к предложениям оформить "символическую" подписку за несколько рублей. Если ресурс требует вводить номер телефона и данные банковской карты для просмотра якобы бесплатной трансляции, это серьезный повод отказаться от дальнейших действий».

Для безопасного просмотра финала ЧМ 2026 эксперты F6 рекомендуют: смотреть матчи только на официальных платформах правообладателей; не переходить по ссылкам на «бесплатные трансляции» из поисковой выдачи, мессенджеров и социальных сетей; внимательно проверять адрес сайта перед вводом любых чувствительных данных;не сообщать реквизиты банковской карты неизвестным сервисам; регулярно проверять подключенные подписки и историю операций по банковской карте; при обнаружении несанкционированных списаний немедленно обратиться в банк для блокировки карты и отмены дальнейших платежей.