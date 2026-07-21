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Телефонные мошенники пытаются атаковать пенсионерок с низким доходом на Ставрополье

Аналитики компании изучили количество и характер заблокированных нежелательных звонков в крае. Выяснилось, что самыми активными спамерами в регионе продолжают оставаться финансовые организации и коллекторы. В топе остаются и звонки с рекламой и опросами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Также аналитики составили актуальный портрет типичной цели телефонных мошенников на Ставрополье. Чаще всего недоброжелатели звонили пенсионеркам с низким доходом. На втором месте по количеству атак женщины в возрасте от 35 лет со средним доходом.

«Защитник» уберег этих женщин от опасных звонков. Обманщики сегодня действуют очень убедительно и прикрываются актуальными социальными трендами, новостями для дезинформации. Так, например, одной из частых схем обмана на Ставрополье остаются звонки от лица якобы операторов связи под самыми разными предлогами – от продления договора связи, до предложения выгодного тарифа. Хочу напомнить абонентам, что реальные сотрудники сотовых компаний не требуют сообщить им паспортные, пароли и коды из смс. Будьте внимательны и используйте цифровую защиту», - сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

На схему обмана под видом операторов связи приходится 20% от всех зафиксированных мошеннических звонков в Ставропольском крае. В 17% обманщики представлялись сотрудниками органов власти. Стала чаще встречаться схема со звонками от якобы почты, доставки или маркетплейсов. На нее по итогу шести месяцев приходится 13% мошеннических входящих. Еще полгода назад эта схема занимала пятую строчку в списке с долей в 7% звонков.

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