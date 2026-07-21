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В шесть раз меньше: «Столото» и F6 подвели итоги борьбы с цифровым мошенничеством под видом гослотерей за первое полугодие 2026 года

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, за первые шесть месяцев 2026 г. обнаружили и заблокировали 809 мошеннических ресурсов, которые действовали под видом популярных всероссийских государственных лотерей, в том числе нелегально использовали бренд «Столото». Это в шесть раз меньше, чем в первом полугодии 2025 г. Об этом CNews сообщили представители F6.

В 2026 г. тренд на сокращение числа обнаруженных мошеннических ресурсов, действовавших под видом популярных всероссийских государственных лотерей, в том числе под брендом «Столото», показал рекордное снижение. Если в первом полугодии 2025 г. был заблокирован 4 891 ресурс, то в первом полугодии 2026 г. — 809, что в шесть раз меньше.

Тренд на сокращение числа обнаруженных мошеннических ресурсов начался в 2023 г. Исключением стало только второе полугодие 2024 г., когда произошел всплеск блокировок. Это объяснялось развитием систем мониторинга, которые стали способны зафиксировать мошеннические ресурсы, ранее остававшиеся вне поля зрения.

«Специалисты по кибербезопасности, используя самые современные технологии, осуществляют непрерывный мониторинг, который позволяет оперативно обнаруживать мошеннические ресурсы с использованием всероссийских государственных лотерей. Совместно с нашими партнерами по кибербезопасности мы постоянно совершенствуем методы борьбы со всевозможными способами мошенничества в сегменте государственных лотерей, которые распространяет «Столото», чтобы максимально обезопасить граждан от действий злоумышленников. Снижение объемов обнаруженных и заблокированных в 2026 г. ресурсов подтверждает эффективность этого подхода — мошенникам невыгодно вкладываться в это направление. Мы видим пользу этой работы и продолжим ее совместно с правоохранительными органами и специалистами в сфере кибербезопасности», — отметила Екатерина Тутон, заместитель генерального директора многопрофильного холдинга S8 Capital, в который входит «Столото».

«Наш многолетний опыт сотрудничества со «Столото» наглядно демонстрирует позитивный тренд: планомерная ежедневная работа по мониторингу и блокировкам мошеннических ресурсов приводит к снижению фишинга и скама. Мы впервые за эти годы не обнаружили ни одной новой преступной схемы или новых типов мошеннических ресурсов, направленных против участников лотерей от «Столото». Совместными усилиями со «Столото» нам удается выстраивать такую плотную защиту, бороться с которой мошенникам экономически нецелесообразно», — отметил Станислав Гончаров, руководитель Digital Risk Protection компании F6.

Среди 809 обнаруженных и заблокированных в первом полугодии 2026 г. ресурсов 273 фишинговых сайта, 164 веб-ресурса, 289 страниц в соцсетях, 23 аккаунта в мессенджерах и 60 мобильных приложений.

Основные правила, которые следует соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников

Никогда не переходите по подозрительным ссылкам. Мошенники могут заразить ваш компьютер или телефон и украсть ваши данные. Используйте только официальное приложение «Столото» и сайт stoloto.ru.

Никому не сообщайте коды из СМС и пуш-уведомлений, данные карты (ПИН и CVV-коды), персональные данные.

Если вы поменяли номер мобильного телефона или адрес электронной почты, используемые в личном кабинете на сайте или в приложении «Столото», обязательно сообщите в «Столото», иначе есть риск, что ваши данные попадут к новому владельцу.

При покупке билетов онлайн всегда проверяйте все реквизиты переводов и платежей.

Пользуйтесь антивирусными программами.

Если вам позвонили и представились сотрудником гослотерей, помните, что представители «Столото»:

не просят сообщить по телефону ваши персональные данные, номер карты и одноразовый пароль из СМС для подтверждения финансовой операции;

не запрашивают код из СМС для отмены якобы совершенных мошеннических операций;

не предлагают установить на компьютер программы для обеспечения удаленного доступа (TeamViewer, AnyDesk, RMS, RDP, Radmin, Ammyy Admin, AeroAdmin).

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