Indeed CM 7.3: больше возможностей для импортонезависимой PKI-инфраструктуры

Компания «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, представила новую версию Indeed Certificate Manager 7.3 (Indeed CM) — продукта для управления инфраструктурой открытых ключей. Обновление расширяет возможности системы для Linux-инфраструктур, усиливает поддержку отечественного и открытого программного обеспечения, а также добавляет новые сценарии безопасной работы с цифровыми сертификатами. Об этом CNews сообщил представитель компании «Индид».

Одним из главных нововведений версии 7.3 стала совместимость Indeed Certificate Manager с OpenLDAP и «Альт Домен». Поддержка OpenLDAP позволяет организациям выстраивать PKI-инфраструктуру полностью на open source компонентах, а работа с «Альт Домен», российской службой каталогов, расширяет возможности применения продукта в отечественной инфраструктуре и помогает учитывать требования регуляторов к импортонезависимости.

Теперь Indeed CM поддерживает широкий набор служб каталогов: Microsoft Active Directory, Samba AD DC, «Ред АДМ», FreeIPA, ALD Pro, OpenLDAP и «Альт Домен». Это дает организациям больше гибкости при выборе технологического стека и обеспечивает поэтапную мигрирацию без потери функциональности управления PKI.

Поддержку Linux-инфраструктур в новой версии дополняет интеграция Indeed CM с Dogtag CA — open-source-центром сертификации. Благодаря этому компании могут выстраивать инфраструктуру управления сертификатами без дополнительных лицензионных затрат и при этом сохранять централизованный контроль над жизненным циклом сертификатов.

Indeed CM выступает удобным инструментом управления поверх Dogtag CA: администраторы могут выпускать, обновлять, отзывать и отслеживать срок действия сертификатов через единый интерфейс, без необходимости работать с нативными инструментами центра сертификации.

Для упрощения доступа к сервисам Indeed Certificate Manager в среде Linux в версии 7.3 добавлена поддержка единого входа (Single Sign-On) с использованием Kerberos. Ранее пользователям приходилось отдельно вводить учетные данные для аутентификации в системе. После входа в операционную систему пользователь получает Kerberos-билет — зашифрованное подтверждение его личности. Браузер автоматически передает этот билет на сервер OpenID Connect, где он проверяется и обменивается на токен доступа. В результате пользователь получает доступ к консоли администратора и личному кабинету Indeed CM без повторного ввода пароля.

Единый вход упрощает работу с сервисами системы и повышает безопасность аутентификации: пароль не передается по сети, а вход выполняется через зашифрованный билет. Такой подход актуален для гибридных и многодоменных (multi-domain) инфраструктур — каждый пользователь проходит аутентификацию через билет своего домена.

Другое важное обновление расширяет сценарии защиты сертификатов за счет поддержки «Рутокен ЭЦП 3.0 3250 БИО». Закрытый ключ сертификата на таком носителе может быть защищен не только PIN-кодом, но и биометрическими данными владельца.

Нововведение, которое добавляет третий фактор аутентификации к привычной связке «ключевой носитель + PIN-код», помогает организациям с повышенными требованиями к безопасности подтверждать, что операцию с сертификатом выполняет именно его владелец.

Биометрическая проверка встроена в стандартные процессы Indeed Certificate Manager. Выпуск, обновление и удаление сертификатов, а также подписание документов могут сопровождаться проверкой отпечатка пальца. Регистрация биометрии выполняется при личном присутствии сотрудника, а весь жизненный цикл отпечатков управляется централизованно — от первичной регистрации до разблокировки и замены. При этом биометрические данные хранятся только на самом ключевом носителе, что снижает риски их компрометации и упрощает выполнение требований к защите персональных данных.

В версии 7.3 также усилена интеграция с «Рутокен Логон». Помимо входа по сертификату, теперь поддерживается режим сложного пароля: Indeed CM генерирует случайный доменный пароль и сохраняет его на ключевом носителе. Пользователь входить в ОС Linux по носителю и PIN-коду без знания самого пароля. Это снижает риски, связанные с человеческим фактором: пользователь не может записать, передать или ввести доменный пароль на фишинговом сайте. Администратор при этом управляет процессом из единой консоли Indeed CM — от выпуска носителя и генерации пароля до изъятия, аудита и настройки режимов аутентификации.

«В Indeed Certificate Manager 7.3 мы сделали акцент на расширении сценариев работы и поддержке технологических стеков, которые сегодня востребованы у российских организаций. Совместимость с OpenLDAP и «Альт Домен», интеграция с Dogtag CA, единый вход с использованием Kerberos — все эти изменения помогают заказчикам гибко выстраивать инфраструктуру управления сертификатами как на отечественных, так и на open source-компонентах. При развитии продукта мы смотрим на весь жизненный цикл цифрового сертификата: от выпуска на ключевой носитель, контроля срока действия, аудита и безопасного использования в ежедневных процессах до отзыва и удаления. Поэтому в новой версии мы добавили сценарии работы с биометрическими данными и защитой сертификатов биометрией на ключевых носителях «Рутокен ЭЦП 3.0 БИО». Эти обновления позволяют организациям повышать уровень безопасности PKI-инфраструктуры, снижать зависимость от отдельных вендоров и при этом сохранять возможность удобного централизованного управления для администраторов», — отметил Михаил Яковлев, руководитель продукта Indeed CM в компании «Индид».