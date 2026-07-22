«К2Тех» и «К2 Кибербезопасность» запустили услугу комплексной защиты промышленных объектов

«К2Тех» и «К2 Кибербезопасность» объявили о запуске единой услуги по всесторонней защите инфраструктур с учетом физической и информационной безопасности. В первую очередь она разработана для АСУ ТП промышленных объектов, но будет эффективна для защиты любых критически важных систем (КИИ).

Цель — предоставить бизнесу инструмент для комплексной безопасности, где каждый элемент защиты будет синхронизирован с общей прогнозируемой стратегией против актуальных угроз. Это позволит защитить сотрудников, имущество и критические данные по принципу единого окна, гарантируя непрерывность бизнес-процессов и соответствие требованиям регуляторов.

«За прошлый год мы увидели двукратный рост инвестиций в наши ИБ-проекты со стороны промышленности (горно-добывающий комплекс, нефтегаз, химическая, пищевая и т.д.). Из-за увеличения внешних угроз и их целенаправленного характера подход к безопасности меняется. Если раньше физическая защита и кибербезопасность развивались как самостоятельные направления, то теперь их эффективность зависит от того, насколько они интегрированы между собой», — сказал Егор Куликов, руководитель направления безопасности КИИ и АСУ ТП в «К2 Кибербезопасность».

Для реализации проекта собрана команда из более чем 50 сертифицированных специалистов с необходимыми допусками, включая лицензии на работу с государственной тайной и наивысшими партнерскими статусами у ведущих отечественных вендоров. Эксперты берут на себя полный цикл работ: аудит, разработка стратегии и дорожной карты, проектирование, строительно-монтажные работы, пусконаладки, внедрение и настройка необходимых средств защиты, круглосуточный мониторинг и техническое обслуживание. Каждый проект разрабатывается индивидуально под задачи и возможности конкретного предприятия.

Основные блоки услуги:

Защита периметра: биометрические системы контроля доступа (СКУД), досмотровые решения и охранное видеонаблюдение с функциями ИИ-аналитики.

Умный противопожарный комплекс: системы автоматического обнаружения возгорания, пожаротушения и управления эвакуацией. Подобный комплекс мер уже доказал свою эффективность в проектах «К2Тех» по строительству высоконагруженных дата-центров уровня Tier III и оснащению взрывоопасных зон на промышленных предприятиях.

Кибербезопасность: комплексная защита от целевых атак DDoS и утечек информации; обеспечение отказоустойчивости и быстрого восстановления инфраструктуры; внедрение NAC, 802.1X и анализа трафика для предотвращения внутренних угроз; круглосуточный мониторинг и реагирование на инциденты с помощью SOC и SIEM/SOAR; установка, настройка и поддержка любых необходимых средств защиты.

«С каждым годом мы наблюдаем усложнение атак, а простои в работе предприятий из-за киберинцидентов несут колоссальные финансовые риски. Уязвимости на стыке физического доступа и цифровой среды часто становятся первоначальной точкой входа для злоумышленников. Наш подход исключает «слепые зоны» между различными системами безопасности. Объединив физическую инженерную защиту с возможностями нашего центра мониторинга и экспертизой «К2 Кибербезопасности», мы даем рынку прогнозируемый инструмент для тотальной защиты бизнеса», — сказал Иван Кондратенков, руководитель направления слаботочных систем «К2Тех».